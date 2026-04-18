Da Tirana all’Unipol forum è un attimo. Abbiamo conosciuto Elvana Gjata, la popstar albanese che fa impazzire il mondo: Un feat. con Mahmood? “Perché no” E Giorgia Meloni? “Una donna determinata”

Elvana, questa è la tua prima data italiana. Ci saranno i tuoi fan di origine albanese, ma anche tanti italiani che però ancora non ti conoscono. Quando è stato il primo momento in cui hai capito che la tua strada era la musica?

Io ho una sorella più grande di me e infatti è stata lei a scoprire la mia voce. È cantante, un soprano, canta musica classica. È stata lei a dire alla mia famiglia che ero bravissima, perché io cantavo e mi piaceva molto, ma ero piccola, avevo 4-5 anni, e non capivo se fossi davvero brava. Lei ha insistito: “Va bene, continua a cantare, stai andando bene, non ti preoccupare”. Lei mi ha dato la fiducia di cui avevo bisogno. Infatti la mia famiglia all’inizio non voleva che cantassi, perché era un po’ preoccupata: fare la cantante è una professione un po’ incerta. Così hanno cercato di fermarmi. Ma io sono andata da sola a una competizione, mi sono iscritta e ho vinto il secondo posto.

Quanti anni avevi?

Nove anni.

Sei andata da sola?

Sì, da sola. Sono “scappata” un po’. Mio zio mi ha aiutata perché ero piccolissima, ma il posto era molto vicino a casa. Poi ho chiesto alla mia famiglia di lasciarmi cantare. Loro volevano che diventassi dottoressa, ma io dicevo: “Voglio cantare, mi piace tanto l’emozione di esprimermi attraverso la musica”.

Hai detto in un’intervista che la tua famiglia era povera, ma felice. Com’era il rapporto con i tuoi genitori e com’è cambiato con il successo?

Sì… eravamo poveri, ma non lo vivevo come qualcosa che mi mancava. In casa c’era tanto amore, tanta presenza… e questo ti riempie più di tante cose materiali. Con i miei genitori ho sempre avuto un rapporto molto forte. Loro sono stati il mio equilibrio, anche quando io magari sognavo cose più grandi di quello che avevamo intorno. Non mi hanno mai fatto sentire sbagliata per questo. Con il successo… non è cambiato nel senso profondo. È cambiata la vita, certo. Oggi posso dare a loro molto di più, e questa è una delle cose che mi rende più felice. Però allo stesso tempo… cerco sempre di restare la loro piccola ragazza, perché è da lì che viene tutto. Per me, ma anche per gli albanesi in generale, la famiglia è la più importante al mondo. Troviamo sempre il tempo per vederci, parlare, ogni giorno. Mia sorella è sempre lì per me nei momenti difficili o in quelli da celebrare, e io per lei allo stesso modo.

Qual è stato il momento più difficile nella tua carriera? C’è stato un momento in cui hai pensato di mollare?

Ci sono stati momenti difficili, sì… e credo che chi fa questo lavoro li conosca bene, anche se da fuori forse non si vedono e tutto può sembrare bello e facile. Come artista, vivi tutto più forte. Le emozioni non sono mai a metà… sono sempre al massimo. A volte devi reggere molto dentro, perché non tutto puoi condividere. La pressione è molto alta: voler fare sempre meglio, andare oltre i record che magari tu stessa hai imposto. A volte può sembrare come se non bastasse mai. Ma sono momenti… Lì devi essere molto forte, soprattutto mentalmente. Devi imparare a non perdere te stessa. Io ho imparato, col tempo, che la cosa più importante è restare centrata. Proteggere la tua mente, il tuo spazio… perché se perdi quello, perdi tutto. Non è un lavoro solo artistico… è anche un lavoro interiore continuo.