Delitto di Garlasco, Lovati rivede Corona e va a bomba anche sulla Meloni: “Una traditrice, fa il saluto del caz*o. È da inceneritore”. E a Lo Stato delle Cose di Giletti racconta i retroscena sull’addio a Sempio: c’entrano i soldi?

Nuova puntata del podcast su YouTube nuove dichiarazioni di Gerry La Rana, alias Massimo Lovati. E come sempre si tratta di dichiarazioni belle pese. Stavolta il bersaglio è Giorgia Meloni: “Una traditrice peggio di te (riferito a Corona ndr). Lei andava a fare il saluto romano vent’anni fa, e adesso fa il saluto del caz*o perché ha tradito tutti gli ideali della destra per cui ha ricevuto i voti. Lei, La Russa e compagnia bella. Tutta gente da inceneritore”. Mentre a Lo Stato delle Cose spiegherà i suoi ‘veri motivi’ dietro la decisione di Andrea Sempio. Ma non solo, al centro della chiacchierata anche la posizione di Mario Venditti, l’ex procuratore di Pavia che nel 2017 archiviò in tutta fretta le indagini su Andrea Sempio. Spoiler? Venditti ora è indagato per corruzione in atti giudiziari. Un’inchiesta che, sembrerebbe, si appresta a scoperchiare il vaso di Pandora su tutto il giro di corruzione e mazzette del ‘sistema Pavia’. Non mancano poi le teorie (o dovremmo definirli sogni e incubi?) di turno di Lovati. Protagonista ancora il Santuario della Bozzola con i suoi “orrori”, ovvero presunti scandali sessuali e strani riti purificatori. È questo il movente che si nasconde dietro l’omicidio di Chiara Poggi? Aveva scoperto qualcosa di inconfessabile?