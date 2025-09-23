Delitto di Garlasco, la bomba di Massimo Giletti a Lo Stato delle Cose: “È una vergogna che non siano mai stati acquisiti i tabulati di Marco Poggi”. Davvero in Trentino era irraggiungibile? E sulle telefonate di Sempio…

Ma facciamo un passo indietro. È stato mai appurato durante l’inchiesta che il telefono di Marco Poggi era davvero irraggiungibile? Questo quanto raccontato da chi vive in quelle località dove i Poggi erano andati in vacanza: “Nel 2007 erano molto meglio di adesso, prendevano perché c’era meno gente che telefonava. Io avevo Vodafone". Circostanza confermata anche dai proprietari dell’hotel dove la famiglia alloggiava: "Non ci sono stanze in cui non c’è linea". Poi il quesito avanzato da Giletti: “Secondo voi, i tabulati di Marco Poggi sono stati controllati per vedere se Sempio dice la verità? Come è possibile che Marco, anche qualora fosse effettivamente irraggiungibile, non abbia mai richiamato Andrea? Sarebbe partito il segnale". Poi il commento di Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi condannato a sedici anni di reclusione per l’omicidio della fidanzata: "Voglio precisare che la sera prima della partenza di Marco, i ragazzi erano insieme. Faccio fatica a pensare che Sempio non sapesse che qualche ora dopo Marco sarebbe andato in montagna, anche perché dopo il suo ritorno era stata programmata una vacanza al mare in Toscana". Poi Giletti ritorna sulla questione dei tabulati: "Intanto è una vergogna che non siano mai stati acquisiti i tabulati di Marco Poggi. Lo trovo vergognoso!“ È questo l’ennesimo punto nero nella soluzione di un delitto che sembra girare su se stesso da diciotto anni?