Dopo l’esclusione alle comunali di Prato parla Mario Adinolfi: “È una trappola mediatica. Prima i massoni hanno usato ‘Le Iene’, ora questa invenzione. Ma Il Popolo Della Famiglia non mi ha notificato ancora niente”

Queste le sue parole a riguardo: “Si tratta di una tipica trappola mediatica. A noi il provvedimento di esclusione non è stato ancora neanche notificato se non da una telefonata informale che poteva essere stata fatta da chiunque”. Aggiunge ancora: “Poi ai giornali viene fatta filtrare una versione dei fatti surreale visto che l’unico documento oggettivo che conta è il verbale di consegna delle firme che sono state 370 e ognuna corredata dal certificato elettorale e i morti non hanno il certificato elettorale. Questo non lo diciamo noi, lo dice il verbale redatto dalla commissione elettorale” (allega poi i documenti).

Conclude così: “A Prato eravamo “stranieri” in un comune sciolto un anno fa per corruzione e infiltrazioni massoniche, non volevano che il nostro sguardo non interessato e certamente non affiliato ai clan locali potesse far diventare Prato caso nazionale. I massoni così hanno prima usato Le Iene e poi hanno chiuso la tenaglia con questa invenzione della firma dei morti. Oggi ho depositato a Firenze il ricorso al tar che sarà discusso entro lunedì”.

La versione di Adinolfi, dunque, è ben diversa rispetto a quello che si legge nei giornali. Resta da capire quale altro risvolto avrà la vicenda.