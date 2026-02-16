Epstein Files, Steve Bannon voleva distruggere Papa Francesco (e chiese a Salvini di attaccarlo)

Sono, è il caso di dirlo, trame nere, dal momento che tra i protagonisti, oltre all’uomo al centro delle accuse di traffico di minori, stupri e torture, c’è uno dei “teorici” del trumpismo, uno dei più potenti uomini Maga degli Stati Uniti, ora persino troppo estremista per essere tenuto vicino al governo. I documenti rilasciati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti rivelano scambi di messaggi tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein risalenti al 2019 in cui l'ex consigliere della Casa Bianca discuteva strategie contro Papa Francesco.

Secondo i file pubblicati il mese scorso, Bannon avrebbe contattato il finanziere condannato per reati sessuali nel tentativo di minare l'autorità del defunto Pontefice dopo aver lasciato la prima amministrazione Trump.

Nel giugno 2019, Bannon scrisse a Epstein: "Faremo cadere (Papa) Francesco. I Clinton, Xi, Francesco, l'UE – forza fratello."

I documenti mostrano che Bannon era stato fortemente critico nei confronti di Francesco, vedendolo come un oppositore della sua visione sovranista, un tipo di populismo nazionalista che si diffuse in Europa tra il 2018 e il 2019. I file del DOJ sembrano indicare che Epstein avesse aiutato Bannon a costruire il suo movimento.

Nel 2018, Bannon descrisse Francesco al The Spectator come meritevole di disprezzo, accusandolo di schierarsi con le élite globaliste. Secondo SourceMaterial, Bannon avrebbe esortato Matteo Salvini, attuale vicepremier italiano, ad attaccare il Pontefice. Salvini ha utilizzato iconografia e linguaggio cristiano nella sua agenda anti-immigrazione.

Roma e il Vaticano hanno rivestito un ruolo importante per Bannon. Ha creato un ufficio romano quando dirigeva Breitbart News ed è stato coinvolto nel tentativo di istituire una scuola politica per difendere i valori giudeo-cristiani vicino alla Capitale.