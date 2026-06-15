ESCLUSIVA. Chat sessiste Atm, parla un dipendente della stazione Porta Ticinese: “Esisterebbe una chat tra gli autisti” e Atm pubblica un comunicato ufficiale

Il dipendente della stazione Ticinese, quando lo avviciniamo, capisce subito il motivo della nostra presenza. Nega però di far parte della chat finita al centro delle segnalazioni e sostiene di non poterci indicare a chi rivolgerci: "Tanto qui nessuno direbbe nulla". Dice di non voler avere "rotture" e aggiunge di non avere nemmeno Facebook. Si mostra comunque imbarazzato per il comportamento attribuito ai colleghi e dice che potrebbe esistere una chat interna, forse tra gli autisti. Secondo la sua versione, inoltre, le immagini registrate dalle telecamere dei mezzi pubblici non sarebbero accessibili al personale operativo, ma esclusivamente agli uffici Atm di via Monte Rosa, dove addetti specializzati le visionano insieme alle forze dell'ordine e solo previa autorizzazione, nei casi di furti, aggressioni o altri episodi che richiedano accertamenti. Alcune fonti però smentiscono questa ricostruzione, perché le immagini di sicurezza ritratte nella chat sessista sarebbero a disposizione degli autisti dei tram.

Atm non ha tardato a pubblicare il comunicato stampa in cui prende le distanze dai comportamenti gravissimi dei dipendenti in questione su cui si è già aperta un'indagine interna.

Durissima reazione di Atm, aperta già domenica un’indagine interna

A proposito dell’episodio segnalato da una passeggera sull’uso improprio di immagini delle telecamere di bordo da parte di alcuni dipendenti, questa la nostra posizione:

Atm si è prontamente attivata con la massima attenzione per fare piena luce sull’episodio, per verificare il corretto uso degli strumenti aziendali, per tutelare i clienti e le migliaia di dipendenti corretti che lavorano ogni giorno al servizio della città.

Crediamo fermamente nel rispetto come valore fondante e non negoziabile.

Agiremo in ogni sede opportuna rispetto a qualsiasi irregolarità commessa.

---

Se le circostanze dovessero trovare conferma, gli interrogativi sulla tutela della privacy e sulla sicurezza dei cittadini potrebbero andare ben oltre una semplice nota ufficiale, alimentando un dibattito destinato a protrarsi nel tempo.