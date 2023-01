C’è una frase che, di tanto in tanto, riecheggia quando si parla di Gianni Agnelli e dei rapporti suoi e della Fiat con il Palazzo. “Noi siamo filogovernativi e istituzionali per definizione” è il pensiero che gli viene attribuito e quasi sempre virgolettato. Che la dichiarazione sia reale o apocrifa, è vera nella sua sostanza, una sostanza che rimanda alla relazione molto stretta e decisamente peculiare tra l’Italia e una delle principali famiglie del capitalismo nostrano, certamente la più celebre e chiacchierata, quella che proprio l’Avvocato ha rappresentato nel modo più significativo. A vent’anni dalla morte, avvenuta il 24 gennaio 2003, Gianni Agnelli è una figura che appartiene ai libri di storia di questo Paese come industriale e come icona pop (lo ritrasse anche Andy Warhol), come padre-padrone di due passioni dell’Italia nazionalpopolare come Juventus (“l’amore di una vita intera, motivo di gioia e orgoglio, ma anche di delusione e frustrazione, comunque emozioni forti, come può dare una vera e infinita storia d’amore”) e Ferrari (“non tutti gli italiani tifano per la Nazionale, ma tutti gli italiani e il cinquanta per cento dei non italiani tifano Ferrari”), come emblema di un certo dandismo e re del gossip. Ma è stato soprattutto un uomo di potere del quale, di lui come della Fiat (“la mia vita coincide per tre quarti con quella della Fiat, e il mio rapporto con la Fiat è per metà di memoria e per metà di vissuto”), si tende a glissare sulle magagne.