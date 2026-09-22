Giorgia Meloni ha il coraggio per mettere un tetto ai bambini stranieri nelle classi ma non ai medici obiettori e antiabortisti negli ospedali

Un esempio? Ma certo: i medici antiabortisti, obiettori di coscienza, che in Italia, stando alle stime più recenti, sono più del 60% del totale, e in alcune regioni sono quasi la totalità dei professionisti presenti negli ospedali, dal Molise alle Marche meloniane. Cos’è, non c’è tempo per pensare a una legge che imponga un tetto al numero di obiettori per struttura o regione? Nessun problema, nel 2023 i Radicali avevano depositato una proposta di legge popolare su questo tema. Troppa fatica leggerla? Paura di perdere elettori? O si rischia semplicemente di essere fin troppo aperti e pluralisti nei confronti della morale individuale e delle libertà personali?

Sfugge, in poche parole, come sia possibile promettere che in una classe non ci saranno più di x stranieri mentre non si riesce da anni a garantire che in tutti gli ospedali italiani si possano praticare aborti. Forse è più facile contare i negri fuori dalla porta che gli stronzi dentro agli ospedali.