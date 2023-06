I necrologi per Silvio Berlusconi sono il suo ultimo regalo alla stampa italiana (ecco i migliori)

“Sei stato un grande uomo e uno straordinario papà per i nostri figli. Ricorderò per sempre la bellezza degli anni trascorsi insieme”, è il primo necrologio comparso sul Corriere, firmato da Carla Elvira Dall’Oglio, prima moglie di Berlusconi, figura lontanissima da qualsiasi tipo di esposizione mediatica, una delle persone che lo ha meglio conosciuto, che lo ha amato. Non si può che partire da lì, anche perché il resto racconta un’intera corte, un mondo: il suo. Sul Corriere, Cairo lo ricorda in quattro necrologi diversi: uno come Cairo Communication e La 7, uno come presidente del Torino e un altro quale presidente di RCS Media Group, in tutti partecipando “sentitamente al dolore della famiglia Berlusconi”, ma lascia da parte le formalità nel necrologio che firma solamente Urbano. Questo: “Silvio, per la prima volta ti do del tu.- Sei stato un grande maestro per me.- Fare il tuo assistente è stata un’esperienza unica, magica.- Ho dei ricordi bellissimi di quegli anni che porterò sempre nel mio cuore.- Un abbraccio forte ai tuoi cinque figli e alla tua grande famiglia.- Ti voglio bene.- Mi mancherai.- Urbano”. Con lui, l’imprenditoria si schiera compatta, formale ma empatica, dal presidente di Confindustria Bonomi in giù, a raccontarne il ruolo di visionario: Leonardo, Mediobanca, Enel, Eni, Benetton, Barilla, la pagina comprata dalla Armando Testa, la Rai e i suoi dirigenti apicali; si potrebbe andare avanti a lungo, anche perché non è ancora finita. Giorgio Armani lo ricorda come “imprenditore di raro acume e coraggio, politico di fine intelletto, comunicatore dal fascino assoluto.- Sarà difficile immaginare la vita istituzionale di questo Paese senza la sua presenza, sempre così tangibile e costante.- L’industria e l’editoria italiane perdono un innovatore”.