Intervista totale ad Anna Paola Concia: “Il Pd? Imbraccia teorie strampalate e pericolose come il woke. In Europa sappiamo solo vietare, ma così restiamo dipendenti da Usa e Cina”

Che aria tira in questo momento in Germania?

Io vivo fra Italia e Germania, e provo un senso di soffocamento in questo momento. Diciamo che non tira una bella aria in Europa perché siamo proprio dentro un grande terremoto. Ci sono le guerre vere in atto e poi ci sono i terremoti politici provocati anche dalle grandi crisi sociali. Le guerre provocano problemi economici alle democrazie occidentali. A breve andranno al voto anche l’Italia, la Francia e la Polonia, quindi vedo un quadro politico e sociale molto complicato. Se poi unisci a tutto questo la grande iattura che abbiamo alla Casa bianca, allora il disastro è fatto. Perché Donald Trump è davvero una iattura, un uomo imprevedibile che rompe qualsiasi schema, sempre in negativo».

Però, iattura a parte, perché il popolo sta scegliendo di essere rappresentato da queste persone, negli Stati Uniti come nei Lander tedeschi e come in altri paesi, Italia compresa?

Credo che i partiti tradizionali non sanno più dare le giuste risposte. Penso alla Germania dove i partiti del popolo non sono più partiti del popolo, non riescono a uscire dall’angolo. Hanno smesso di parlare alle persone, ma soprattutto di ascoltarle. E così si fanno strada i partiti estremisti che distribuiscono ricette facili, ma che poi non riescono facilmente a dare delle soluzioni se non a lavorare sugli slogan che entrano nelle paure della gente. Tutto questo è un vero e proprio sintomo di un elettorato non ascoltato e che sente lontani i partiti tradizionali. Il cancelliere tedesco non ha empatia per guardare alla paura della gente e così avanzano gli estremisti. Ecco qual è il problema, più semplice di quanto sembri. In Italia, succede lo stesso. I partiti populisti si comportano in maniera identica, penso ai 5 stelle e penso a Vannacci. E penso meno al Pd che come anche i partiti di governo cercano di dare soluzioni a modo loro. Ma i partiti populisti condizionano tutti, a destra come a sinistra.

Cosa manca alla sinistra attuale, perché non ha la forza per fronteggiare la coesione, seppur apparente, della destra? Sempre in ambito europeo.

La sinistra ovunque dovrebbe prendere il coraggio a quattro mani, e te lo dice una che arriva dal PCI. Imbracciare teorie strampalate e pericolose, estreme, che disgregano la coesione sociale come l’estremismo woke, ad esempio, non è una soluzione né una possibilità di costruzione della coesione sociale. Impantanarsi in queste politiche identitarie come l’estremismo woke non ha senso. Io è una vita che sono woke, femminista, lesbica, ma so anche profondamente che chiunque, ciascuno di noi nella sua diversità, debba avere gli stessi diritti di cittadinanza. Questa distinzione delle battaglie sociali non fa altro che frammentarle. Si lotta, in maniera comune, per i diritti civili e sociali. Per i diritti della persona, del popolo, delle etnie, del genere. Qual è il senso di scendere in strada, ognuno con la propria “comunità” e fare la propria battaglia? Le battaglie vere sono quelle della collettività in quanto tale.