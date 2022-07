La cantante, nel programma La Confessione condotto da Peter Gomez e in onda sul Nove, ha parlato senza alcun filtro del suo ex fidanzato Marracash, tornando a far sognare i tantissimi fan della coppia che vorrebbero rivederli insieme: “Sono innamoratissima, lui è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Un altro fidanzato? Non potrà mai essere alla sua altezza. Fabio tutt’ora è una persona molto importante per me. Se ho un’idea o un dubbio, spesso poi mi confronto con lui”. Ha confessato che grazie lui ha acquisito maggiore sicurezza, riuscendo a mostrarsi al pubblico per quello che è realmente: “È rimasto molto affascinato da me come essere umano, che era molto distante da quello che facevo vedere in tv. Mi diceva quello è il tuo punto di forza. Io avevo ancora paura della critica, cosa che oggi ho sempre meno”.