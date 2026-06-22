La ship tra Meloni e Trump è al termine, ma di chi è colpa? Anche se Giorgia non è certo al livello di Silvio Berlusconi, diciamo le cose come stanno

Donald Trump ha scaricato Giorgia Meloni? Difficile capire cosa sia successo dietro le quinte di un G7 che non ha risolto le contraddizioni emerse durante la Terza guerra del Golfo col rifiuto del supporto militare italiano a The Donald. Ma quel “mi ha fatto pena” trumpiano rivelato da L’Aria che Tira segna sicuramente una spaccatura personale e il crollo di quel tentativo di fare da ponte tra Usa ed Europa che Meloni si era, non senza una certa dose di coraggio, assunta dopo il ritorno alla Casa Bianca di The Donald. Restano dei dati di fatto.

Il primo: parliamo di due leader in difficoltà politica per quanto riguarda le prospettive sull’avvenire che si trovano a dover gestire una relazione strategica su presupposti nuovi. Trump ha parlato a valle di una sconfitta, quella certificata firmando a Versailles (ah, quanto costa il non conoscere la storia!) l’armistizio con l’Iran e mentre l’avvicinamento alle elezioni di Midterm lascia presagire un redde rationem per il Partito Repubblicano. Meloni, invece, ha le sue grane tra rischio sorpasso del centrosinistra e il pungolo esterno di Roberto Vannacci, in vista delle elezioni del 2027.

La seconda ha a che fare coi problemi nei rapporti Italia-Usa e Europa-Usa. Il binomio Meloni-Trump aveva evoluto a un più alto livello, perlomeno retorico, una tendenza strutturale della politica italiana: perlomeno dai governi di inizio secolo di Silvio Berlusconi, la cui sintonia con George W. Bush fu totale, è stata tendenza dei premier italiani l’obiettivo di essere il migliore alleato europeo di turno del presidente statunitense pro tempore. Ci hanno provato Matteo Renzi con Barack Obama, Giuseppe Conte col primo Trump, Mario Draghi con Joe Biden, la stessa Meloni con due presidenti alternatisi alla Casa Bianca. La relazione con gli Usa è la più importante per l’Italia perché naturale sponda con cui giocare per non essere schiacciata dall’asse franco-tedesco europeo. Ma Meloni si è trovata a dover gestire una situazione alla fine paradossale. Primo: tenere unito l’Occidente di fronte alle spinte esterne del trumpismo. Far coincidere il rifiuto dei dazi, il sostegno all’Ucraina, la difesa della Groenlandia col tentativo di sostenere la cornice valoriale che giustificava lo strappo di Trump su diversi dossier è risultato alla fine impossibile. Anche perché la retorica su cui ciò si fondava era quella di una sintonia ideologica Meloni-Trump che, al netto del comune posizionamento a destra, è difficile intravedere fino in fondo: The Donald incarna l’animo profondo della destra americana, un conglomerato che va dal populismo libertario alla presenza di elementi di alt-right reazionaria, Meloni una conservatrice europea classica il cui riferimento ideale, negli Usa, sarebbero figure come Marco Rubio.