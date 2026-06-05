La storia dei cinque braccianti bruciati vivi incasina l’algoritmo ma ci smaschera

La benzina prima. L’accendino dopo. Uno si chiamava Ullah. Aveva 19 anni. Un altro, Amin. Aveva 28 anni. Erano venuti fin qui attraverso cose che non si raccontano facilmente, avevano i permessi in regola, dormivano insieme in una casa. Restano i loro vestiti appoggiati sugli scatoloni e i caricabatterie per chiamare i parenti. Il quinto uomo, quello che è ancora vivo, si chiama Mohammad Taj. Ha 35 anni e le braccia fasciate. Ha sfondato il finestrino a testate. Questa notizia non ha un colpevole utile. Non c’è uno stato occidentale da processare, non c’è una bandiera su cui proiettare la propria opinione. I carnefici sono poveri come le vittime, migranti come le vittime, invisibili come le vittime, solo arrivati prima, quel tanto che basta per imparare a fare del male nello stesso modo in cui il male era stato fatto a loro. Il caporalato non ha nazionalità. Ha una logica. Funziona ovunque ci sia qualcuno abbastanza disperato da obbedire e qualcuno abbastanza indurito e cinico da comandare. Chi vive nei dintorni di quella statale lo sa da decenni: i morti di Rosarno, i ghetti di cartone, i camion che portano via la frutta all’alba. È una storia italiana, prima ancora che una storia di migranti. Solo che adesso i livelli si sono moltiplicati e lo sfruttamento ha imparato a nascondersi dentro comunità che non parlano la stessa lingua e non si fidano delle stesse istituzioni.