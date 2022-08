Qual è il tuo rapporto con il denaro?

Ho le mani bucate.

E come li spendi?

In borsette o vestiti spendo molto. Ma mai tanto da mandare tutto in malora quello che ho costruito. Non vado oltre ciò che posso permettermi. Però non sono una formichina. Ultimamente ho comprato una casa.

Dove?

A Gioia del Colle, e dove sennò? In pieno centro, naturalmente. Per alcuni è una follia comprare una casa, per me no. La sto arredando benissimo, con materiali di pregio, opere di design e altri dettagli a cui tengo molto. Per me è la soddisfazione di potermela comprare da sola, senza averla da altri. Non amo i regali. I miei me li facevano solo a Natale e per i 18 anni.

Chissà quanti regali ti fanno oggi gli uomini.

Altro che, ma non mi piacciono mai.

Il più brutto?

Li tengo tutti, anche quelli brutti. Ma più brutto… forse qualcosa a cui sono allergica… Il regalo è brutto quando non è pensato. Può essere solo una rosa, ma del colore che piace a quella persona. Se sai che non mi piace il rosso è inutile regalarmi qualcosa di rosso. Se vuoi essere il mio partner devi sapere i miei gusti. Quindi attenzione ai particolari.

E il più bello?

Sicuramente avere ancora mia madre, dopo la malattia che ha avuto.

Non c’è dubbio. Quello è un regalo che, mi sembra di capire, vi siete fatte a vicenda.

Assolutamente, perché è costato tanta fatica economica, fisica, sentimentale. Tanti sacrifici da tutti i punti di vista. Ma è stato anche un modo per completare il nostro rapporto d'amore. Ci siamo avvicinate di più dopo la malattia. Quando senti il pericolo di perdere qualcuno a cui tiene è allora che capisci … Non lo auguro a nessuno.

Stiamo parlando di un tumore.

Quando nella nostra vita è entrata questa parola, ancora peggio il cancro, è cambia totalmente la visione delle cose. Tutto il resto non contava nulla. Devo dire che, anche se purtroppo è brutto dirlo, la sanità italiana nel pubblico è carente, per cui se non hai i soldi ti senti discriminato.

C’è ancora una grossa differenza tra nord e sud?

Ma certo, e tra pubblico e privato. È inutile fare politica se poi non cambiano questi aspetti.

Quando si è ammalata tua madre?

Non ero ancora Malena, dopo cinque anni che ero diventata agente immobiliare. Se non avessi avuto il mio lavoro, oltre al contributo di mio padre, non ci saremmo potuti permettere di fare le cure prima del previsto, quindi salvandola. È la cosa più brutta che ci possa essere. Ti senti impotente. Quando parliamo di denaro dobbiamo parlare di queste cose. Per avere una possibilità in più di salvarsi sono rimasti solo i soldi. Non è colpa della gente, ma di chi decide questi sistemi.

Ora la paura è passata?

Ha fatto le terapie e di recente, dopo le cure, non sentiamo più quella parola tra le mura di casa. È il regalo più bello che mi ha fatto mia madre. Anche perché ha avuto la grande forza di non abbattersi.

C’è una frase che vi siete dette in quel periodo e ti porti dentro?

Quando mi ha detto: “Voglio vivere”.

Prende un fazzoletto, dice di essere raffreddata a causa dell'aria condizionata dell'aereo con il quale è arrivata. Ma dopo essersi soffiata il naso le scendono le lacrime: "Scusa, ma la malattina di mia mamma mi ha molto segnata" ammette scoppiando a piangere... Qualche minuto, giustamente, per ricomporsi e torna a spiegarci della sua vita.

Sai, il Covid doveva insegnarci a essere impotenti. Perché di fronte alla natura lo siamo.

E invece?

La scienza e la medicina ci hanno permesso di allungare la vita, ma sicuramente non possiamo decidere chi deve andarsene prima e chi dopo.

Non ne siamo usciti migliori?

Purtroppo no. Ecco perché c’è chi ne è uscito depresso e chi invece come se nulla fosse. Non per menefreghismo, ma perché non teme la sua fine. Invece “siamo tutti sotto lo stesso cielo”, come si dice dalle mie parti. Ci hanno abituati all’onnipotenza, ma dovremmo capire il contrario: di essere molto fragili. Io però lo ricordo sempre: nella vita non può andare tutto bene e se non avessi passato anche questi momenti bui non sarei la donna che sono diventata. Ora mi sento una bolla di sapone, che quando urta contro qualcosa, invece di esplodere, prende slancio per volare ancora più in alto.

Senti, ma a una donna come te, bella, di successo e libera, cosa manca ancora per dirsi felice?

Un figlio!

Lo vorresti?

Ma sai, ho sempre ragionato per obiettivi. Infatti, non mi sono mai sentita soddisfatta da dire “oggi non faccio niente”. Adesso non è tra gli obiettivi per una questione di impegni, però non dico di no in assoluto. Moana ricordo che rispose assolutamente no, per non avere quella responsabilità. Ma io no, non nascondo di averci pensato. Non l’ho ancora escluso dalla mia vita. Certo, per avere un figlio è necessario l’amore da parte di entrambi i genitori. E non avendo trovato l’amore è inutile pensare a un figlio.

Se trovassi l’amore?

Allora sì.

Ma se il partner ti chiedesse di lasciare il tuo lavoro per costruire una famiglia?

Assolutamente no! Ma non arriveremmo neanche a essere fidanzati. Perché sarebbe solo un modo per discriminare. E io sono contro ogni discriminazione.

E il giorno che avrai un figlio, come gli spiegherai del tuo lavoro?

Gli dirò che sono la regina dell’amore!