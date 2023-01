Appare invece combattivo Majorino. Da giorni in una forma particolarmente battagliera. L’ex assessore e eurodeputato milanese, pacato dialogante sul tema delle case popolari e dell’accoglienza migranti, si è fatto ariete da sfondamento. Dall’alto del 35-40% di cui lo accreditano i sondaggi, ha ridotto a una singola cifra la distanza da Fontana. Reagendo, dunque, allo snobismo di Moratti rendendo pan per focaccia. Anzi, non parlare di Moratti significa ricordare agli elettori centristi che il voto per Lady Letizia, in questo caso, potrebbe apparire buttato se l’obiettivo è detronizzare la Destra.

Majorino carica ad personam. “Mandiamo a casa il presidente leghista e Giulio Gallera”, ex assessore al Welfare identificato come responsabile degli errori pandemici, è il mantra che ripete a ogni uscita pubblica. Una campagna elettorale quasi salviniana nei toni, condotta a testa bassa contro le persone ritenute responsabili della mala gestione della Lombardia. Fontana e Gallera da mandare a casa, i dirigenti di Ferrovie Nord e Trenord da cambiare e i trasporti da “ribaltare completamente”, la sanità “tutta da rifare”. Possibilmente, in quest’ultimo campo, con i buoni uffici del candidato assessore Fabrizio Pregliasco, virologo che però nel sistema duale pubblico-privato lombardo ha avuto la sua consacrazione come stimato medico del Galeazzi (Gruppo San Donato). Da “ribaltare completamente” anche Aler, il sistema di case popolari. Majorino in versione Gino Bartali: “l’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare” il suo motto.

Lo si può comprendere:m caricare a testa bassa e creare il dualismo “tutti contro Fontana” e la Lega è l’unica strategia che ha per vincere. Ogni arma vale: anche il richiamo, inusuale per un uomo della Sinistra radicale, al tema della sicurezza. I cui gap sono scaricati su Fontana e l’amministrazione di destra: “bisogna chiacchierare di meno e fare di più perché è inaccettabile che le donne su alcune tratte abbiano paura di viaggiare”, attacca Majorino a Direzione Nord, tirando fuori gli artigli. Legittima, al netto delle idee politiche, la scelta: come candidato presentato come più debole Majorino non ha alternativa all’attaccare ovunque e su ogni fronte, calciando ogni palla in tribuna. La campagna elettorale scalda i toni e si fa rissosa, ma è l’unica possibilità che il Pd ha per vincere.