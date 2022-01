Noemi Letizia, la “Papi girl” di Berlusconi, spiegata alla Generazione Z

Ma cerchiamo anche di contestualizzare. L'aprile del 2009 è un mese difficile per Napoli. Le strade sono invase dai rifiuti e l'allora premier Silvio Berlusconi andava spesso in città per cercare di risolvere la crisi. Un vertice in prefettura convocato in tutta fretta incuriosisce l'inviata di Repubblica Conchita Sannino che scopre la partecipazione di Silvio Berlusconi alla festa di 18 anni di una ragazza a Casoria, nell'hinterland napoletano. Lei si chiama Noemi Letizia, risiede a Portici, ai piedi del Vesuvio, e non è chiaro quale sia il suo rapporto con l'allora presidente del Consiglio. Nasce così il “Casoriagate”: lo scoop che apre il primo inquietante squarcio sulla ricattabilità del premier, legata alle sue frequentazioni con donne giovanissime. “Berlusconi? Io lo chiamo Papi”, spiegherà la diciottenne, coniando un vezzeggiativo che resterà nella storia politica del Paese. “Mio marito non sta bene, frequenta minorenni” dichiarerà l'allora first lady Veronica Lario aggiungendo che il Cavaliere non aveva mai partecipato al diciottesimo dei figli. Berlusconi ha per la prima volta troppi fianchi scoperti. Politicamente, prova a inventare ogni giorno una versione per spiegare l'amicizia con Noemi e la famiglia, smentito però dall’inchiesta di Sannino, dalla quale nascono le 10 domande al premier di Giuseppe D'Avanzo, una formula del giornalismo italiano. Istituzionalmente, esplode il caso della vulnerabilità del primo ministro.

Torniamo ora al presente. Chi è oggi e cosa fa Noemi Letizia? Dopo qualche apparizione in programmi televisivi in Rai, ha fatto la valletta per emittenti locali e ha recitato in alcuni cortometraggi. La sua notorietà però è ancora derivata dal rapporto con Silvio Berlusconi, il quale si era presentato al suo diciottesimo compleanno. Ha poi provato a lanciare una sua linea di costumi e una pizzeria a Napoli, ma entrambi i progetti non sono andati a buon fine. Oggi Noemi ha tre figli ai quali è molto legata. I primi due, Beatrice e Valerio, sono nati dal matrimonio con Vittorio Romano, facoltoso imprenditore napoletano, mentre l’ultimo da Carlo Pica, costruttore che ha 20 anni in più di lei.