Non sono la stessa cosa

Non è la prima volta che Israele accusa Hamas di essere “come l’Isis”. Già nel 2014, Tel-Aviv sottolineava che “entrambe le organizzazioni terroristiche considerano la jihad e gli attacchi suicidi come strumenti primari. Entrambe le organizzazioni terroristiche perseguitano e opprimono le minoranze non musulmane. Entrambe le organizzazioni giustiziano persone sospettate di sostenere i loro oppositori”. Inoltre, secondo Israele, entrambe le organizzazioni “terrorizzano i territori che controllano attraverso intimidazioni, minacce, esecuzioni e sforzi per applicare le leggi più estreme della Sharia, inclusa la lapidazione delle donne sospettate di adulterio e l'esecuzione degli omosessuali”. Lo stesso Netanyahu, nel 2014, spiegava che l’Isis e Hamas “sono rami dello stesso albero", disse commentando la decapitazione del giornalista americano James Foley. “Siamo di fronte alla stessa ferocia. Persone che lanciano arbitrariamente razzi sulle nostre città e vogliono compiere omicidi di massa. E quando possono, uccidono bambini, adolescenti, sparano loro in testa”. Certo, la brutalità degli attacchi di sabato scorso, che ha preso di mira obiettivi civili più che infrastrutture militari, rimanda direttamente alle modalità dello Stato Islamico. Barbarie inqualificabili. Tuttavia, affermare che “sono la stessa cosa” è piuttosto semplicistico. A cominciare dall’interpretazione dell’Islam. Gli esperti di terrorismo, infatti, già nel 2014, rimarcarono le differenze tra le due organizzazioni. “Lo Stato Islamico e Hamas differiscono ampiamente” sottolineavaDaniel Byman, esperto di antiterrorismo presso la Brookings Institution e professore alla Georgetown University, citato dal Times of Israel. “Entrambi, ovviamente, sono a favore di uno Stato islamico e si considerano organizzazioni religiose. Entrambi si oppongono a Israele”. Hamas, tuttavia, proviene dalla tradizione dei Fratelli Musulmani mentre l'Isis è “salafita-jihadista”.

Le differenze

La struttura di Hamas differisce molto da quella dell’Isis-Isil o di altre organizzazioni terroristiche come al-Qaeda. Come spiega l’Ispi, Hamas, nel suo statuto del 1988, afferma che la Palestina è una patria islamica che non potrà mai essere ceduta a non musulmani e che condurre una guerra santa per sottrarre il controllo della Palestina a Israele è un dovere religioso. L’Isis-Isil, invece, è un’organizzazione terroristica internazionale che ignora i confini statali per realizzare uno Stato Islamico. L'Isissostiene di essere un “califfato globale”, nonostante abbia perso i suoi territori. L’idea di fondo, a differenza di Hamas, che è radicata solo in Palestina, è quella di proiettare l’idea di avere filiali globali sparse in varie parti del mondo – in Nigeria, nella Repubblica Democratica del Congo, in Mozambico, nel Sahel – così come in Afghanistan. Inoltre, Hamas ha una branchia politica e una militare, a differenza dell’Isis. Derivazione del ramo palestinese dei Fratelli Musulmani alla fine degli anni ’80, Hamas ha preso il controllo della Striscia di Gaza dopo aver sconfitto il suo partito politico rivale, Fatah, nelle elezioni del 2006. Al-Qaeda, il gruppo salafita da cui è poi nato l’Isis-Isil in Iraq, è stato molto critico nei confronti della partecipazione di Hamas alle elezioni. Dopo aver rilasciato 12 dichiarazioni critiche contro Hamas, nel 2007 Osama Bin Laden sentenziò che il gruppo palestinese ha “perso la sua religione”. L’organizzazione palestinese rappresenta anche uno dei due principali partiti politici dei territori palestinesi e governa più di due milioni di palestinesi nella Striscia di Gaza. Infatti, come ricorda il Council of Foreign Relations, decine di Paesi hanno designato Hamas come organizzazione terroristica, sebbene alcuni applichino questa etichetta solo alla sua ala militare, e non a quella politica.