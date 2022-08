Ok, ma chi c***o è Cateno De Luca, la promessa meridionalista che imbarca i rottamati della politica?

Un altro ex pentastellato, oggi praticamente il numero due del buon Cateno, è l’europarlamentare Dino Giarrusso, entrato nella formazione deluchiana “Sicilia vera” (che nelle schede farà tris assieme a “Orgoglio siculo” e, naturalmente, a “De Luca sindaco di Sicilia”). Al gruppo di imbarcati si è aggiunto pure Ismaele La Vardera, ex Iena televisiva come Giarrusso ed ex candidato 5 Stelle a Palermo. Non pago di tutti questi volti nuovi, il nuoverrimo De Luca pare sfodererà come nome di prestigio, addirittura candidandolo a premier, lo scrittore Pino Aprile, meridionalista doc. “Un nuovo modello politico amministrativo”, promette il sindaco dei sindaci, in cui “non può esserci spazio per alcun individualismo”. Come non credergli, ammirando lo sfolgorìo dei non nuovissimi catenacci della politica che sta mettendo in fila con certosina alacrità. All’appello manca solo Red Ronnie, con cui nel settembre 2021 l’allora sindaco messinese fece un “Blitz al museo regionale di Messina”, con tanto di video elettoralistico a favor di social, dopo che il critico musicale no vax si era rifiutato di esibire il Green pass per rendere edotto il mondo, ingrato e ignorante, che là dentro, vedi a volte le scoperte, ci sono due quadri di Caravaggio. Forza Cateno, facce sognà: il prossimo giro, chiama i Ferragnez.