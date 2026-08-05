Ok, ma chi è Isabel Peralta, la ragazza nazi che ha fatto il saluto nazista dopo i fatti di Ceuta? 24 anni, fascista, negazionista dell’Olocausto e ammiratrice di Hitler, ha fatto già incazzare Israele ed è stata espulsa a vita dalla Germania, ecco perché…

Dopo Ceuta un video è diventato virale: una giovane donna, microfono in mano davanti all'ambasciata del Marocco a Madrid, che chiude il proprio intervento con un plateale saluto nazista. La protagonista è Isabel Peralta, 24 anni, nome pop dell'estrema destra spagnola. Il vero nome di Isabel Peralta è María Isabel Medina Peralta, nata nel 2002. È figlia di Juan Manuel Medina, opinionista televisivo del programma "El programa de Ana Rosa" ed ex consigliere comunale a Seseña (provincia di Toledo) per il Partido Popular, che negli anni '90 aveva militato nel partito di estrema destra Alianza por la Unidad Nacional. Secondo quanto raccontato dalla stessa Peralta, si è avvicinata all'estrema destra già a 13 anni ed è stata allontanata di casa dal padre nel 2019, per poi essere nuovamente allontanata l'anno successivo dopo essersi recata alla Valle de los Caídos in omaggio a José Antonio Primo de Rivera, fondatore della Falange.

Peralta è diventata nota pubblicamente nel febbraio 2021, a 18 anni, quando durante un evento autorizzato a Madrid ha indossato la camicia blu della Falange e ha tenuto un discorso in onore della División Azul, i volontari spagnoli che combatterono al fianco della Germania nazista sul fronte sovietico, pronunciando frasi apertamente antisemite. In un'intervista a El Mundo dello stesso mese si è definita falangista, fascista, "nazionalsocialista", negazionista dell'Olocausto e ammiratrice di Adolf Hitler, arrivando a criticare persino Vox, il principale partito di estrema destra spagnolo, giudicato non abbastanza radicale. È stata leader del gruppo neonazista Bastión Frontal, una formazione madrilena con circa cinquanta membri, sciolta nel 2022 a causa di problemi finanziari e delle indagini giudiziarie a carico della stessa Peralta e del co-fondatore Rodrigo Miguélez.