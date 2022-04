Si avvicina il ponte del Primo maggio, festa dei lavoratori. Fin dal 1990 i sindacati confedarti organizzano il festival musicale a Roma, che viene trasmesso in diretta Rai. L'evento è nato proprio negli anni in cui si aprirono le porte per il precariato in Italia, che da allora è scandito a suon di musica durante la Festa dei Lavoratori. In quegli anni si festeggiava infatti anche un primo maggio alternativo, insieme a un nuovo santo: San Precario, protettore di tutti i lavoratori atipici e sfruttati. E sempre negli stilosissimi ‘90, spopolava a Milano la stilosa Serpica Naro: una stilista virtuale, nonché acronimo proprio del Santo, che combatteva contro il precariato nel mondo della moda e che fu svelata da una giovane e promettente collega dell'Ansa. Ma erano anche gli anni in cui il giovane Rocco Siffredi iniziava la sua scalata verso l'Olimpo del cinema internazionale per adulti, grazie al ragguardevole "calibro" della sua arte, che raccoglieva premi e riconoscimenti dall'Europa, all'America, da Las Vegas, a Cannes. Il Rocco nazionale è infatti riconosciuto come un uomo che lavora (molto) duro e per celebrare proprio la festa dei lavoratori ha organizzato la prima "mega gangbang" dedicata a tutti i lavoratori, manuali e non, autonomi o dipendenti (dal sesso, si suppone) per celebrare il primo maggio 2022 in una modalità che sicuramente Karl Marx non aveva mai prospettato. Solo per MOW in esclusiva il video con la "call for entry" dell'attore, regista e produttore di film per adulti, con cui convoca e arruola, tanti lavori italiani per la celebrazione, tramite ore di sesso di gruppo. Chi desidera candidarsi per questo "duro" lavoro può farlo online seguendo le coordinate nel video.