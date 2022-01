Rocco, il presidente di tutte le (pornoattrici) italiane

Rocco Siffredi, che si candida alla Presidenza della Repubblica, ha invitato MOW a partecipare in esclusiva alla sua ultima opera a luci rosse: un viaggio scambista sulla rotta Milano-Roma insieme a due nuove attrici italiane. Una è la lombarda Marika Milani, che un po' gli ricorda Moana, mentre l'altra è la piemontese Benny Green: ex bancaria in Sicilia, il cui licenziamento è al centro di un caso su giornali e tv. Sono le due novità che rivedremo per la fine delle riprese a Milano (e che voi potete vedere in una scena del film che vi mostriamo). Si amplia dunque il pantheon del cinema di Rocco, che già annovera stelle come Valentina Nappi, Malena e Martina Smeraldi: sveliamo in anteprima anche alcuni fotogrammi del nuovo lungometraggio internazionale che ha come protagoniste le tre attrici, vestite (poco) con il tricolore

Foto di Francesco Accardo di Niccolò Fantini

Rocco Siffredi, ora pure candidato alla Presidenza della Repubblica, è da oltre 30 anni ai vertici del cinema mondiale a luci rosse: ha creato e coniato generi e termini dell'intrattenimento per adulti, nonché il suo nome è impresso nella Hall of Fame del Cinema per adulti a Las Vegas e su migliaia di titoli internazionali. Un lungo e proverbiale "duro lavoro": sia davanti, che dietro la videocamera. Nel suo cinema siamo abituati a veder rappresentata, nell'iperbole della pornografia, una sessualità per lo più espressa dalla bellezza italiana del Sud. Si parte dalla Puglia, con Malena, passando per la Campania, con Valentina Nappi e risalendo si arriva in Sardegna, con Martina Smeraldi. Il Nord del Belpaese non era ben rappresentato, almeno fino ad oggi. Si parte da Occidente, con Torino: Benny Green, nome d'arte di Benedetta d'Anna, che si è rivelata "una sorpresa" e inoltre "c'è quella storia della banca, che è arrapante di suo". Insieme a Marika Milani: una ragazza della Lombardia, molto posata, che decide di fare Porno e nel farlo ha l'appoggio persino di sua mamma e che, come sottilinea Siffredi con le dovute cautele: "mi fa ricordare un po' lo sguardo di Moana".

Marika Milani e Moana Pozzi

MOW è l'unico media che è stato ammesso a partecipare alla full immersion nel cinema per adulti, direttamente nel backstage del set. L'unica richiesta, per non intralciare i professionisti del sesso esplicito, è la posizione: alle spalle dei due solerti cameraman. La squadra tecnica è formata da Hardgrapher con un'attrezzatura che sfiora la fantascienza e Digigrapher, che è volata dalla Romania apposta per zoomare le penetrazioni di Rocco. Ambedue i professionisti della videocamera hanno supportato MOW nel portare a casa il pezzo: il risultato è l'esclusivo incipit della scena, con doppio punto di vista e audio in presa diretta, due classici del cinema siffrediano, che vi proponiamo qui sotto.

Ma l'esperienza Milano-Roma già dal viaggio si è rivelata essere un trip: MOW è infatti arrivato nella capitale in treno, insieme alla peperina pornostar Sabrina Ice, ex hostess dell'ormai defunta compagnia Air Italy. La partecipazione di attrici e attori hard, in ruoli minori e di contesto, è un altro elemento nelle scene corali del cinema per adulti. I più anziani forse ricorderano che alcuni famosi attori hard nazionali, tra cui il bolognese Franco Trentalance o il pugliese Francesco Malcom, hanno mosso i primi passi in alcuni titoli di Siffredi su VHS e DVD alla fine del secolo scorso. Invece il nuovo lungometraggio è una riformulazione di un precedente titolo sul mondo della trasgressione degli italiani, girato negli anni pre-covid e dal titolo: "Rocco e Malena, su e giù per l'Italia scambista". Spoiler: tra le attrici che eseguono performance sessuali in questo precedente, a breve su MOW arriva anche Federica Ferrari, che si è gentilmente prestata nel farci un piccante "tagliando" al motociclo, con tanto di shooting fotografico. Il mondo degli scambisti è dunque d'ispirazione perchè, al contrario di quello professionale "è sesso vero", secondo il giudizio professionale del regista, che rimarca: "Ho bisogno di gente vera, con la quale il sesso si vive in maniera più naturale".

Ma il nuovo film sul mondo della trasgressione amatoriale non è l'unica novità di interesse nazionale: un'altra novità è il nuovo capitolo della casa di produzione Evil Angel: "Rocco's Sex Clinic: Treatment #2", che vede l'incredibile tris in azione: Malena, Valentina Nappi e Martina Smeraldi, insieme in un unico film e di cui MOW mostra in anteprima pochi fotogrammi: quelli pubblicabili.

Da notare che nel primo capitolo, oltre alla solare Malena, è presente un'altra recluta tutta italiana: la 19enne Alyson Borromeo che, insieme a Marika Milani, la scorsa estate ha partecipato alla Hard Academy di a Budapest: il corso intensivo dove l'attore e regista insegna le teorie e le tecniche del Porno, ai futuri professionisti del settore per adulti.

"Ragazzi, che tour: ci siamo fatti Roma", ha concluso con ironia Rocco Siffredi, invitando quindi MOW alla seconda parte delle riprese: "Adesso attaccheremo a Milano, siamo lì tra un po' per terminare il film e non vedo l'ora". Nel frattempo, e in attesa di capire se la politica avrà il coraggio di portarlo al Quirinale, ecco le italiane da lui presiedute nell'occasione.

Marika Milani, Lombardia Una ragazza che decide di intraprendere una carriera nel Porno e lo fa con l'appoggio della famiglia. "Questo è importante", sottolinea Siffredi: "fare Porno e avere pure la pressione da parte della famiglia, che ti si mette contro: così non funziona. Marika ha fatto questa scelta con l'appoggio della madre, che le ha detto vai e divertiti: fai quello che vuoi fare, ma fallo bene." La bionda Marika Milani ha già concesso un'interessante intervista (a breve su MOW!) in cui ci racconta che ama la natura selvaggia, anche sott'acqua. Ma è il parere del regista, che conta: "può sembrare un parolone, eh. Ma lei mi fa ricordare… con lo sguardo un po' così... con questo sorriso e la sua fisicità... un po' mi fa ricordare Moana". Con le dovute cautele e precisazioni, ovviamente: "Mi raccomando: di Moana non c'è n'è nessuna e non ci sarà mai nessuna. Ma a livello di feeling, mi fa ricordare lo sguardo di Moana, come donna elegante, di classe, molto bella". Aggiungendo infine: "Ho fatto tutti i film con Moana e vi assicuro che Marika, forse, anche sessualmente è anche più attuale: è anche più pronta per quello che è la sessualità di oggi".

Benny Green, Piemonte "Veramente una sorpresa: simpatica, divertente e... contorsionista", esordisce così il commento di Rocco. Al secolo Benedetta d'Anna, nata a Torino ed è oggi sui giornali e in tv: "c'è quella storia della banca, che è arrapante di suo. Lei è una vera: una ragazza colta, che ha studiato e a un tratto dice «perché non provare a divertirsi e fare un po' di tutto nella vita?» e ha vissuto un'esperienza, da lei raccontata, non molto simpatica e con il trattamento che ha ricevuto". Infatti la "ex bancaria" è stata appena licenziata dall'istituto di credito per cui ha lavorato per oltre due decenni, licenziamento che rappresenta il culmine delle angherie a cui è stata sottoposta sul luogo di lavoro, dopo aver aperto un account sulla piattaforma di contenuti per adulti: onlyfans. Tema scottante e attuale, che a breve MOW racconterà: abbiamo letto la lettera di licenziamento e anche cosa le scrivevano i colleghi di sportello del famoso gruppo bancario.

Valentina Nappi, Campania Non avrebbe bisogno di presentazioni: è l'attrice hard italiana più nota oltreoceano, nonché col messaggio più politico per la Penisola. Memorabile su Micromega e nei litigi in diretta TV: con il mitologico Vittorio Sgarbi e una mimica facciale da sesso orale, oppure a distanza con Salvini e le sue concittadine: circa le gioie del sesso con più maschi di colore e la mancanza di migranti contenti di intrallazzare con l'interraziale, davanti alle telecamere. Valentina Nappi è l'unica attualmente coniugata tra quelle in questo elenco.

Martina Smeraldi, Sardegna La giovane attrice Martina Smeraldi compie in primavera 21 anni ed ha esordito nel cinema a luci rosse appena un biennio fa. Nonostante la breve esperienza, vanta già lungometraggi con performance sessuali rilevanti. Come un'enorme gangbang, eseguita insieme alla collega Malena, in cui sono stati stesi 70 uomini. Ma nel 2021 ha anche girato il video del nuovo singolo della cantante Lialai. Nella clip, girata tra gli sfarzi di una villa in Costa Smeralda, la cagliaritana Martina è una scagnozza "felina", ai piedi di un supercattivo: l'influencer Tommaso Zorzi.