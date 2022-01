DOWN

Raoul Bova, Non c’è stata nessuna rissa e nessun pugno

I fatti risalgono al 2019. I giornali ne parlano. Leggo sul Corriere. Un automobilista posteggia, schiva pare per un pelo (pare) Rocio Munoz Morales, lei si spaventa a morte. Il suo compagno Raoul Bova s’arrabbia, e pretende scuse. Il primo denuncia, Bova s’adegua. E ora davanti ai giudici. Non entro nel merito di chi ha ragione o torto, ma Bova mi scrive: "Ci tengo a precisare che non c’è stata nessuna rissa e nessun pugno. Sono andato in protezione di una donna che aveva subito un ingiustificato atto di violenza e, indipendentemente dal fatto che fosse la mia compagna, sono intervenuto in suo soccorso, chiedendo solamente all’uomo che facesse delle scuse alla donna per l’insano gesto compiuto che, ancora ad oggi, non le sono arrivate". Poteva finire lì? Di certo le scuse fanno bene all’anima.

UP

Barù fluido? Forse, ma intanto esce con le top model

Al GF Vip Gherardo Gaetani Dell’Aquila D’Aragona, aristocratico per gli amici solo Barù, ha confessato: "Oggi sono fluido. Prendo quello che viene. Nel senso che mi piace l’anima delle persone". In pratica il fiorentino cresciuto nel mondo abile come lui solo fa capire che è sì eterosessuale, ma è aperto a possibilità diverse. Perché abile? Perché così, furbissimo, avrà voti da destra e da sinistra. In effetti suo cugino Costantino, o forse zio, assicura che il signore è un etero praticante e nel suo paniere di cacciatore pare (pare) possa annoverare personaggi come Victoria Cabello e top model internazionali come con Maria Carla Boscono ma, se lui si dice fluido, fidiamoci.