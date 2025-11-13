«Mi hanno proposto di fare il sindaco». Roberto Parodi rompe il silenzio sulla corsa a Milano

Il prossimo sindaco di Milano? Potrebbe essere davvero Roberto Parodi. Dal Parlamento Europeo, dove è intervenuto a un convegno sul Green Deal automotive organizzato dall’europarlamentare Isabella Tovaglieri, commenta per la prima volta l’ipotesi – circolata negli ambienti del centrodestra milanese – di una sua candidatura a sindaco di Milano. «Fare il sindaco sarebbe molto divertente. Per rimettere a posto Milano non c’è bisogno di un genio, basta soltanto un po’ di buon senso», afferma Parodi quando gli viene chiesto se davvero potrebbe correre per Palazzo Marino. Una risposta che somiglia più a un’apertura che a una smentita.

Ma l’opinionista mette subito dei paletti: «Mi è stato detto, me ne hanno parlato esponenti della destra. È una cosa che mi lusinga. Però io faccio un altro mestiere: opinionista, scrittore, giornalista. Una candidatura così prestigiosa e divisiva non è uno scherzo: se poi non diventi sindaco, il giorno dopo non puoi riaprire la pagina social come se nulla fosse sentendoti dire “volevi fare il sindaco e non ci sei riuscito”». La richiesta è chiara: «Visto che non sono stato io a propormi, ma sono stato proposto, vorrei avere riscontri più precisi». Tradotto: il centrodestra deve essere unito, oppure meglio lasciar perdere.