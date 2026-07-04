Se il giudice che decide del tuo destino non ha tempo per farlo, l'emergenza carceraria passa anche dalla crisi di organico. E i magistrati scrivono a Mattarella “A rischio la tutela della libertà personale”

È la plastica fotografia di una crisi di sistema che sta arrivando a un punto di non ritorno. È quello che i presidenti di tutti i Tribunali d'Italia hanno denunciato a Sergio Mattarella, nella doppia veste di Presidente della Repubblica e Presidente del CSM. Un allarme istituzionale: la magistratura di Sorveglianza rischia di non poter più esercitare la sua funzione. E allora i tempi si allungano, le carceri si riempiono e quelle persone che dovrebbero essere rieducate si incattiviscono ancora di più.

I giudici lo scrivono con parole nette: si tratta di “un particolare momento di grave emergenza carceraria”, di un “sovraffollamento ai massimi storici” che “comprime gravemente le condizioni umane” nelle carceri. E avvertono che indebolire ulteriormente i loro uffici significa “compromettere l'effettività della funzione giurisdizionale”. Significa lasciare migliaia di persone senza una risposta di giustizia. Perché la giustizia non si ferma quando è stato punito il colpevole, ma anzi è lì che esercita la sua funzione più sociale e utile.

Non è la prima volta che il tema arriva sul tavolo del Colle. Mattarella stesso, negli ultimi anni, ha parlato di condizioni "indecorose per un Paese civile" e di una scia di suicidi in carcere che ha definito "una vera e propria emergenza sociale". Durante il dibattito sul referendum della giustizia dello scorso marzo il fronte del No lo ripeteva a gran voce, il problema della giustizia sono la carenza di organico e i tempi del processo. Vero (anche), intanto sono passati quasi quattro mesi e quelle parole sono rimaste slogan elettorali. Vinta la battaglia e archiviata la pratica. Nel frattempo il dibattito pubblico si accende su nuovi reati, nuove aggravanti, pene più severe, il pezzo di sistema che dovrebbe far funzionare la pena resta abbandonato a sé stesso. Perché è un tema che non fa notizia, non riempie i talk show, non galvanizza le folle e non stampa manifesti elettorali. E allora quell'uomo continuerà ad aspettare, fin quando qualcuno non deciderà di tornare ad occuparsi di giustizia...