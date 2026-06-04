Sono una terrona a Torino, come il ragazzo picchiato da un branco: vi spiego perché, nel 2026, l’Italia non ha ancora superato la guerra tra Nord e Sud

Cosa può succedere una notte nel cuore di Torino, in una serata apparentemente normale? Di notizie brutte se ne sentono tutti i giorni. Di violenze se ne consumano tante e nessuna motivazione le rende mai legittime. Ma quello che è accaduto pochi giorni fa a Torino riapre una ferita che credevamo essere chiusa: un giovane di 26 anni originario di Agrigento è stato brutalmente aggredito. La sua unica “colpa”? Aver svelato il proprio accento siciliano chiedendo indicazioni stradali a un gruppo di coetanei.

L’episodio, avvenuto in via Reggio nella zona del Campus Einaudi, non è solo una cronaca di violenza urbana, ma lo specchio di un pregiudizio territoriale che nel 2026 non è ancora stato completamente superato. E a raccontervelo è una terrona che vive a Torino da quasi un anno e che, attraverso questa storia, prende atto del fatto che non bisogna ancora abbassare la guardia quando si parla di certi temi.

Il ragazzo, trasferitosi nella città piemontese da circa otto mesi per lavoro, impiegato in un istituto di credito, aveva trascorso la serata in un locale della zona. Avvicinandosi a un gruppetto di giovani per chiedere informazioni, è stato subito riconosciuto per il suo accento siciliano. E da lì subito la domanda: “Sei terrone?” ha segnato l’inizio di un’aggressione fisica fatta di pugni e calci che lo hanno lasciato a terra in una pozza di sangue. Solo l’intervento di alcuni addetti alla sicurezza e delle pattuglie dei Carabinieri ha interrotto la violenza, consentendo il trasporto d’urgenza del giovane all’ospedale Maria Vittoria.

All’inizio, le ferite sembravano gestibili con otto punti di sutura alla testa, ma nei giorni successivi il peggioramento dei dolori ha rivelato una doppia frattura alla mandibola, richiedendo un intervento chirurgico. Le indagini sono tuttora in corso e le immagini delle telecamere di sorveglianza sono state acquisite dai Carabinieri, che cercano di risalire ai tre aggressori. Ma la ferita che fa più male non si cura al Maria Vittoria perché non riguarda solo il povero ragazzo. È una ferita sociale che inizia al Sud e arriva fino al Nord. E fa male a tutti.



Questo è solo un episodio, ma è abbastanza per vergognarci. In Italia, il pregiudizio territoriale - in particolare tra Nord e Sud - è un fenomeno antico che si manifesta in modi diversi, dalle battute stereotipate alla discriminazione, fino agli episodi di violenza fisica come quello di Torino. L’idea che l’accento o la provenienza possano trasformarsi in motivo di emarginazione riflette una persistente divisione culturale che non si misura solo in chilometri o confini regionali, ma in percezioni sociali e simboliche, ancora. Inoltre, il tutto risulta ancora più assurdo se si pensa che molte regioni del Nord Italia sono ormai abitate da meridionali, partiti per trovare lavoro e delle condizioni di vita più favorevoli. L’integrazione dovrebbe essere già avvenuta da anni, tanto che non se ne dovrebbe più parlare. Ma se siamo ancora qui a scrivere di un ragazzo siciliano che viene aggredito perché tale, evidentemente questa battaglia non l’abbiamo ancora vinta.

D’altronde dovevamo comprenderlo quando qualche mese fa è venuto a mancare Umberto Bossi. La recente attenzione mediatica sulla sua morte ha nuovamente acceso il dibattito su queste tensioni, mostrando come ancora certe ideologie siano presenti nel Paese. Alcuni commentatori hanno elogiato la sua azione politica con concetti come “Grazie a Bossi, il Nord ha difeso la sua identità”, evidenziando come certe narrazioni continuino a rafforzare un immaginario in cui il Sud resta percepito come “altro”. Questi messaggi, anche se veicolati anni dopo il periodo di maggiore influenza politica del leader della Lega, alimentano stereotipi che possono giustificare implicitamente atteggiamenti ostili e discriminatori. E ci piacerebbe chiedere, dunque, a chi ha elogiato colui che di quei messaggi ne ha fatto veicolo principale della propria politica, se è ancora, davvero il caso di innalzare un determinato immaginario del Sud a fronte di notizie come questa. Perché il crimine più grande che si può commettere è quello di innescare un’ideologia profondamente divisiva che tende a identificare il prossimo come fonte di un problema. Che poi è l’assunto basilare di ogni guerra. Non serve necessariamente sporcarsi le mani, come hanno fatto quei ragazzini a Torino. E ancora più criminale è elogiare chi di certe ideologie ne ha fatto il proprio marchio di fabbrica, in un contesto storico in cui non si fa altro che parlare di inclusività.