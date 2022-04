Turista muore a Ostia su un furgone “perché il 118 non parla inglese”. La denuncia del compagno

"Mi hanno interrogato per 6 ore con Google Translate — riporta Douglas — Non mi hanno mai fatto parlare con un medico o un infermiere per sapere cosa fosse successo. Poi, alle 22.30, è arrivato il furgone che l’ha portata in obitorio". Questa la ricostruzione del giovane a 74 giorni dal decesso della fidanzata e senza che la famiglia abbia ancora potuto riaverne le spoglie. La causa ufficiale della morte è un arresto cardiaco. "Sto svenendo" le ultime parole che Janna avrebbe detto a Michael prima di scivolare a terra per non rialzarsi più.

I due giovani erano partiti per un viaggio in furgone alla scoperta dell'Europa e aggiornavano spesso il loro profilo Instagram di coppia (@dougbunnys_van) per raccontare le tappe del loro viaggio con splendide foto e caption colme di entusiasmo per questa avventura, tappa dopo tappa.