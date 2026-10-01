Tutti parlano della malattia di Di Battista. Ma perché non parliamo delle sue battaglie? Dalla Palestina alla crociata contro il finanziamento pubblico ai partiti

Al di là della spiacevole gaffe di uno dei più autorevoli quotidiani d'Italia – grave, ma possono sbagliare tutti, non è quello il problema - l'aspetto più squallido dell'intera vicenda è un altro: da quando Di Battista è finito in ospedale a Cuba, e ancor più da quando ha reso pubblica la sua malattia, chiunque parli dell'ex pentastellato lo fa quasi esclusivamente in riferimento al tumore che lo ha colpito. Le battaglie politiche sono evaporate lasciando spazio al duplice ritratto di personaggio pubblico moribondo o persona da riempire con il solito pietismo farcito da luoghi comuni. È stato poi lo stesso Di Battista a mettere in chiaro di non voler sposare “la retorica del guerriero”, sennò chissà cos'altro avremmo letto in giro. Farà quindi sicuramente piacere al Dibba ricapitolare le sue idee principali che in nessun caso devono finire in secondo piano. Impossibile non partire dalla Palestina, dalla Striscia di Gaza, dalla guerra in Medio Oriente e dalle durissime invettive contro Israele accusato di perpetuare un genocidio. Il tema si inserisce nella più ampia critica della politica occidentale nella regione e dell'appoggio dato dai governi occidentali allo Stato ebraico, Italia compresa.