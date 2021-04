“Compra l’elettrico, salva il pianeta, fai la tua parte... oh e dai un calcio alle palle all'economia!”. A parlare non è un invasato complottista no vax (che poi, i complottisti sono pro o contro l'elettrico?) ma il giornalista metà uomo, metà carburatore, il conduttore più amato dai V8 Euro 0, l'unico inglese ad aver comprato più benzina a 98 ottani che birra: Mike Brewer, il conduttore di Affari a quattro ruote, neo proprietario di una silenziosissima e modernissma Porsche Taycan.

"È veloce, agile e elegante", sostiene Mike, che sembra davvero innamorato del suo nuovo acquisto. La sua è di un grigio chiaro, che ne esalta le linee. 408 CV, uno 0 a 100 in 5,4 secondi e un’autonomia di 484 km. Specifiche che, sicuramente, hanno contribuito a convincere Brewer a mettersi un’altra Porche in garage. Già perché Mike, alla faccia delle emissioni, è da tempo proprietario anche di una bellissima 911 rossa che alcune volte figura all'interno dei suoi profili social.

Brewer non ha mancato di far sapere, senza mezzi termini, cosa pensi di questo nuovo mondo a cui si è per la prima volta approcciato, esprimendo anche il suo pensiero sulle modifiche normative che i governi stanno apportanto ai propri ordinamenti, per adattarsi a questa evoluzione. A quanto pare, infatti, in Inghilterra ferve il dibattito su come arginare il calo di introiti a cui le casse dello Stato sembrano inevitabilmente destinate, nel caso in cui, come si immagina, nel giro di una decina di anni le auto alimentate da combustibile fossile dovessero trovarsi in netta minoranza. Da dove salteranno fuori i soldi che non saranno più corrisposti dagli automobilisti come tasse e accise sul carburante?

Mike sembra preoccupatissimo: "Sono in fase di discussione i piani per iniziare ad addebitare agli automobilisti una tariffa per miglio percorso. Le prime stime hanno individuato una possibile soglia in 75 centesimi al miglio, quindi un viaggio da Londra alla Scozia finirebe per costare centinaia di sterline. [...] Dovremmo quindi continuare a guidare auto a combustibile fossile e mantenere a galla l'economia o dovremo passare all'elettricità e pagare più di prima per andare a trovare la Nonna? Credo che se un governo fa dichiarazioni e modifiche radicali al sistema di trasporto di un Paese, non dovrebbe punire le persone che lo utilizzano. Soprattutto se si tratta delle stesse persone che stanno lavorando per mantenere il Paese a galla. Trovate i soldi altrove, non so magari chiedeteli ai fornitori di energia che avranno indubbiamente maggiori profitti e potranno pagare maggiori tasse! Non punite più l'automobilista".

Madonna santa che ansia Mike. Ma non puoi goderti la tua mega Taycan senza preoccuparti di quanto potresti spendere tra dieci anni per andare a trovare tua nonna in Scozia? Dai, cerca di stare tranquillo. Siamo sicuri che gli affari della tua Mike Brewer Motors andarnno ancora così bene che te lo potrai permettere. E se così non fosse non ti abbattere. Nulla può essere peggio di quando Edd China ti ha abbandonato.