Jay Leno: “Ferrari? No Grazie. Non sono uno di quei ricchi a cui piace pagare per farsi prendere a calci”

La collezione di Jay Leno, notissimo volto televisivo americano fanatico di auto, comprende molti marche di macchine, dalle più famosi a quelle più di nicchia, ma nel garage dello storico rivale di David Letterman nei talk show serali non c’è nemmeno una Ferrari.

Intervenendo nel podcast “Cars and Culture”, Leno ha spiegato perché non possiede nemmeno una vettura del Cavallino Rampante: “Semplicemente non mi è mai piaciuto avere a che fare con i concessionari”, ha detto Leno. “Non è un atto d’accusa nei confronti delle auto”.

Considerando quanto i loro bolidi siano costosi, Leno ritiene che i concessionari Ferrari non trattino i clienti in modo appropriato: il conduttore fa l’esempio di rivenditori che “costringevano” i clienti ad acquistare prima altri modelli rispetto a quello speciale desiderato, paragonando l’entrare in uno showroom del Cavallino a “tipi ricchi che vanno da una dominatrice. Oh, mi ha preso a calci, è stato fantastico. È fantastico, ad alcuni piace. A me no”.