“Joker: Folie à Deux” è una caga*a pazzesca? Forse sì, ma vi spieghiamo perché dovreste comunque vedere il film presentato al Festival del cinema Venezia con Lady Gaga e Joaquin Phoenix

In Italia invece, la situazione è un po' diversa. Qualcosa di positivo sul film è stato scritto. Tra le tante recenssioni però, riteniamo “onesta”, forte delle considerazioni di cui sopra, quella di Wired, titolata così: “Folie à Deux è un musical spento con una critica sociale molto vaga”. Ma qual è stato il commento a caldo degli spettatori del film al Lido di Venezia? Fuori dalle sale abbiamo sentito spesso dire, soprattutto da giovani studenti di cinema: “È un musical che se non fosse stato un musical, sarebbe stato decente”. Peccato però che lo era. Ok, ma quindi perché mai dovremmo andare a vedere questo film che uscirà ad ottobre? Per il cast: Lady Gaga e Joaquin Phoenix, rispettivamente Harley Quinn (per entrare nella parte, Lady Gaga avrebbe addirittura imparato a stonare) e Joker. Anche se il film dovesse davvero rivelarsi una grande sola, come ci hanno anticipato in molti, i nomi di Gaga e Phoenix dovrebbero bastare per convincerci, nonostante tutto, nonostante tutti, ad insistere a ad andare al cinema a vedere Joker: Folie à Deux.