Flussi migratori che hai vissuto in prima persona per quattro anni, raccontati nel libro “Bilal. Il mio viaggio da infiltrato nel mercato dei nuovi schiavi” (2007). Rispetto ad allora è cambiato qualcosa?

La situazione è identica, tanto che “Bilal” è un libro ancora di estrema attualità. Anzi, oggi quel percorso ha una ulteriore difficoltà, data da organizzazioni criminali e terroristiche che impediscono a ficcanaso come me di andare a guardare cosa accade. Quel periodo fu una finestra di pace che mi permise di attraversare quel percorso nel deserto del Sahara che ho avuto la fortuna di sfruttare fra il 2003 e il 2007, ma oggi per una persona con la pelle chiara come la mia sarebbe particolarmente pericoloso. Già allora rischiai un sequestro e adesso non ci sono più le condizioni per rifarlo. La mancanza di osservatori esterni rende tutto più difficile. È grave che non sia cambiato nulla.

Di chi sono le maggiori responsabilità?

Di una potenza culturale e internazionale come l’Unione europea che non è in grado di avviare soluzioni alternative nei luoghi d’origine. Premesso che il soccorso è obbligatorio e non è in discussione, servono più investimenti e più Ong che lavorino in quei luoghi avviando percorsi educativi, formativi, alternativi alle rotte migratorie, affinché le persone non abbiano bisogno di attraversare il deserto, perché quando ci sono in mezzo perdono ogni libertà ed è già troppo tardi.