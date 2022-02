Amadeus, Fiorello e i 40 anni di Radio Deejay: un compleanno che sa di egemonia culturale

Un impatto, quello di Radio Deejay sulla cultura popolare italiana, difficile da comprendere per chi, ora, di quegli anni, non ha neppure un vago ricordo. Certo è che, oltre a fungere da incubatrice per alcuni dei più autorevoli talent oggi in circolazione, Deejay ha realmente contribuito a dare forma a veri e propri movimenti. Basti pensare alla quantità di gente che è stato in grado di muovere Albertino, nei primi anni Novanta, con il suo Deejay Time. Una trasmissione in onda dal 1984 che, all’inizio del decennio successivo, è riuscita a trasformare una sottocultura come quella della musica da club, in un fenomeno a tutti gli effetti mainstream, con un impatto tangibile su luoghi come la Riviera Romagnola, che sulla fame di quel tipo di divertimento ha costruito una vera e propria industria.