Su tutto, brillano comunque le parole di Concita De Gregorio a difesa del diritto alla nudità e all’amore per il lusso, sebbene esibiti proprio da Liliane Murekatete, compagna di Soumahoro, presto assimilata impropriamente al "glam" imprenditoriale di Chiara Ferragni e alla professionalità di Diletta Leotta, e ancora di Elisabetta Canalis e Elisabetta Gregoraci, lanterna magica di legittimità femminista, pronta a tralasciare ogni considerazione innanzitutto di stile, opportunità davanti alle denunce dei migranti malamente accolti. La complessità filosofica del “secondo sesso” trattato da Simone de Beauvoir idealmente impallata da una piastra per capelli, da una custodia per cellulare Louis Vuitton, e forse dalle stesse scarpe tacco 12 (Jimmy Choo?) da indossare a favore di telecamera.

E ancora, non proprio a latere, l'esordio contestuale di Elly Schlein, nel cui profilo Twitter, con intento di fidelizzazione politica generazionale, tra “nerd” e “emo”, viene citato il "pollo di gomma con carrucola" di un videogioco anni Novanta, “Monkey Island”. Feticci banali da felpa e divano che hanno però il titanico potere di bannare dalle pareti d’ogni sopravvissuta Camera del Lavoro il manifesto del “Quarto Stato” di Pelizza da Volpedo, lasciando infine le praterie del consenso al populismo di Giorgia Meloni e dello stesso Matteo Salvini. Con tutta la loro artiglieria subculturale da social: “Comunisti col Rolex!”, “Radical chic”, “Sinistra ZTL”, "Maalox...", "Bruciacul..." e ogni altra paccottiglia da meme. Si potrà dire che questa collezione di miserie politiche e antropologiche, bigiotteria post-ideologica vantata per coscienza "civile", fa sognare per tale sinistra edificante il definitivo abisso?