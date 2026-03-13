Annalisa lancia “Canzone estiva”, ma ha sbagliato stagione

Annalisa bluffa ma non troppo, perchè Canzone estiva ha tutto il potenziale necessario che potrebbe permettergli comunque di finire nella lista dei tormentoni dell’estate 2026. Ma il singolo è molto di più: è un pop che Annalisa si conquista con prepotenza e una personalità sempre più sua. Può piacere come no, ma non si può più paragonare agli altri. Annalisa saluta Elodie e la lascia appesa sul palo della pole dance, con le sue coreografie sconce. Il confronto tanto discusso tra le due non ha più ragione d’esistere. Guanto nero lungo di velluto, nel video di Canzone estiva, come simbolo di un’eleganza che non teme rivali. Annalisa non ha bisogno di spogliarsi, sa essere evocativa con le sue movenze e una voce ineccepibile. La collaborazione con l’autore Davide Simonetta (ex compagno) e Paolo Antonacci che ha prodotto il brano, continua a funzionare: squadra che vince non si cambia. Nel video della canzone Annalista veste diversi outfit e nella seconda parte a fare da sfondo sono le fiamme che richiamano al titolo del suo ultimo album. Canzone estiva si accoda a Ma io sono fuoco e conferma la volontà della cantante di strapparsi di dosso i panni della ragazza timida che sedeva dietro i banchi di Amici di Maria De Filippi. “Alleluja” canta nei cori del finale della canzone e questo coro è il simbolo della sua evoluzione. Ormai Annalisa ha dimostrato di poter essere sia acqua santa che fuoco erotico, col suo talento può fare tutto senza perdere un briciolo dell’eleganza che la contraddistingue. Dopo la fase sperimentale ma ancora chiusa dentro i confini del pop, ce ne sarà un’altra ancora più coraggiosa? Se così fosse la cantante potrebbe togliere ogni dubbio a chi ancora le è ostile: non è una meteora.

Annalisa ha “sbagliato” stagione, ma ha azzeccato la canzone.