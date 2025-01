Charlie Hebdo, che cos'era, cos'è diventato e perché è molto più del giornale vittima della strage islamista di 10 anni fa. E in Italia non ci sarà mai...

7 gennaio 2015 - 7 gennaio 2025. Sono trascorsi dieci anni dall'infame strage islamista di "Charlie Hebdo" a Parigi. Ricordo l'amico Georges Wolinski con affetto e gratitudine infiniti. Georges è stato il cuore di quel giornale. La prima volta che ho visto “Charlie Hebdo” è stato a Rennes, in Bretagna, nel 1971, ero allora un ragazzino comunista, di più, trotskista, il Sessantotto brillava ancora sui muri di Parigi e della Bretagna, dov’ero in vacanza. Mi hanno subito rapito i disegni che squillavano in prima pagina, figurine segnate a china veloce, pochi segni per prendere a calci in culo il mondo politico francese, cominciando dal generale De Gaulle, e, per estensione, l’intera rispettabilità ufficiale mondiale, i fascismi erano ancora in servizio permanente effettivo tra Spagna e Portogallo; le vignette erano firmate soprattutto da Wolinski e da Reiser, gli editorialisti a fumetti della testata. Reiser, volendo accennare al suo genio, è stato davvero un gigante della narrativa a fumetti, meno “politico” di Wolinski e dello stesso Cavanna, ha raccontato l’orrore delle vacanze in un album, ma anche piazzato al mondo della satira una messa dove al posto del crocifisso i fedeli adoravano un cavatappi: meraviglioso cortocircuito rispetto al paradosso del simbolico religioso. Nel 1971 De Gaulle era comunque morto da un anno, e “Charlie” avevano fatto in tempo a farsi censurare un titolo apparso blasfemo ai francesi dei più rispettabili residenti degli arrondissement: “Ballo tragico a Colombey, un morto”. Colombey-les-Deux-Églises era il ritiro ormai privato del generale, dove infine è stato sepolto sotto una grande croce di Lorena, simbolo della Resistenza contro i nazisti occupanti. In Francia, si sappia, anche i gradi borghesi e gli aristocratici hanno combattuto per la Liberazione dalle armate di Hitler, altra storia rispetto all’Italia che a suo modo custodisce ancora adesso Mussolini nel suo cuore provinciale. “Charlie” allora non era solo in quest’avventura, avanzava infatti insieme a un altro settimanale non meno “Bête et Méchant”, cioè brutto, sporco e cattivo, “Hara-Kiri”, dove l’imperdibile professor Choron spiegava nei suoi fotoromanzi come liberarsi, metti, dai neonazisti grazie a una squadra di ragazze nude e appassionate di karate, o ancora come risolvere la triste solitudine sessuale facendo in modo che, fuori dalla pratica solitaria della masturbazione, provvedessero altri, sia pure ignari, a forti godere: sarebbe bastato attaccare una mano di bambola al proprio pisello e fingersi cieco e in possesso di un solo arto, proprio lì; infine, spiegava sempre Choron, “l’eiaculazione avviene dentro la mano di plastica e basterà sciacquarla per il riuso”. Detto in breve, “Charlie Hebdo” lavorava per il trionfo di bizzarro un anarco-comunismo liberatorio e soprattutto sessuale, senza dimenticare la denuncia politica e civile. Esiste altrettanto, infatti, una copertina di Wolinski che denuncia le esecuzioni dei militanti antifranchisti di Burgos nella Spagna del Caudillo: un grande pene che reca scritto sui testicoli: “Franco Assassino”, quanto al titolo: “Ecco il tatuaggio alla moda!”.