Ma la moglie no, perché lei vola più in alto. A rimarcare, se mai ce ne fosse bisogno, chi è la metà vincente della coppia più chiacchierata d'Italia. Del resto, come appare chiaro nella docuserie Amazon, è lei che porta i pantaloni e lo stipendio più cospicuo a casa.

Altro tasto dolente, la sua simpatia da patata lessa, nonché l'accoppiata da sexytudine mancata. Ma qui signore e signori, c'è veramente ben poco da fare, se non pregare in qualche corso accelerato di Elodie la fata. Ma intanto lasciamola lavorare (si fa per dire). E che il Festival sia con noi, e con i Ferragnez, ormai padroni di Tv, social e compagni. Sperando non si prosegua, nelle altre serate, con Giorgia Soleri, ormai presente in ogni dove e in ogni lago (le dedicheranno una serie Amazon, sulle sue disgrazie?). E che Sanremo ce ne scampi e liberi, amen.