Con “BBDV6?” M¥SS KETA continua il tour virtuale del clubbing milanese: al Ciao Sex torna la cassa ignorante di Crookers. Ecco come si fa la notte (senza vendersi al pop)

La citazione del Ciao Sex non è un dettaglio trascurabile, ma il segnale di un preciso riposizionamento. La M¥SS torna a fare quello che le riesce meglio, ossia tracciare una vera e propria geografia edonistica della notte, mappando i luoghi del desiderio e della controcultura urbana. Dai suoi esordi con Milano Sushi e Coca e Le Ragazze di Porta Venezia dopo, il progetto ha sempre funzionato come un GPS sociologico del clubbing. I suoi testi non si limitano a descrivere la festa, ma la collocano in uno spazio fisico ben preciso che corrisponde a un lifestyle fatto di eccessi vissuti come quotidianità. Se nei primi capitoli della sua discografia la mappa puntava sui santuari della Milano queer e underground - dai corridoi oscuri del Paganini alle serate cult come La Scimmia, fino alle mura storiche del Plastic -, con il passare degli anni il raggio d'azione si è allargato alla provincia profonda e ai punti nevralgici della techno, lungo la linea che porta dritta alla Riviera Romagnola e alla Piramide del Cocoricò.

Per M¥SS KETA, nominare un locale non è mai un semplice esercizio di name-dropping casuale. Nelle sue canzoni, la discoteca o il club privato diventano un topos letterario e un dispositivo narrativo, pari per importanza ai marchi dell’alta moda citati spesso dai rapper. A proposito: chi la definisce rapper non ha capito un cazzo. Perché non solo M¥SS KETA non lo è, ma il modo in cui racconta l’urban life non ha niente a che vedere con i rapper italiani: è come paragonare il diavolo e l’acqua santa. E la M¥SS ovviamente è l’acqua santa. Amen.

Citare un luogo specifico serve a evocare istantaneamente una subcultura e un’attitudine precisa che è parte di un preciso micro-universo sociale. C’è un abisso estetico e di significato tra il menzionare il ritrovo di Porta Venezia, il Plastic o il Tocqueville 13. Ogni locale porta con sé un codice di abbigliamento e un tipo di musica con annesso grado di esclusività. Quando la M¥SS canta di un club sta cantando un preciso modo di stare nella dancefloor, non è un riferimento generico alla “serata in discoteca”. Il locale diventa così una scorciatoia linguistica potente. Basta una parola per evocare un'intera fauna notturna, trasformando la toponomastica della nightlife in un codice identitario in cui la sua community si riconosce all'istante. Ecco, se c’è una cosa in cui M¥SS KETA è riuscita perfettamente sin dall’inizio è stata quella di creare un proprio target. Tanto che se non frequenti la nightlife milanese, M¥SS KETA la puoi apprezzare, ma non la puoi capire del tutto.