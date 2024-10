Damiano David era meglio con i Maneskin? E copia Harry Styles e Taylor Swift? No, la verità è che dobbiamo trovare per forza qualcosa che non va nella sua nuova carriera da cantante solista

Questa volta, però, non vogliamo paragonare Harry Styles a Damiano David, ma farvi semplicemente un esempio di come anche il frontman dei Maneskin, oggi solista, abbia scelto di correre un rischio. Che poi ci sia, o meno, la consapevolezza che i brani (e l’album) possano non piacere ed essere criticati, è un altro discorso. Perché sì, le critiche sono arrivate anche per Damiano David. Diversi utenti su X, infatti, lo hanno “accusato” di essersi ispirato un po’ troppo proprio ad Harry Styles e ad “As it was” per il suo ultimo singolo, “Born with a broken heart”. Ma non solo. Perché diversi lo hanno paragonato anche a Taylor Swift, sempre per il suo ultimo singolo. Che il cantante abbia preso ispirazione dalle due popstar non possiamo saperlo. Possiamo dire, però, che non è certamente da ieri che le reference di altri artisti vengono usate nei videoclip, e non solo. Alla fine, la verità è che qualunque cosa fare Damiano David con il suo percorso solista, dovremo trovargli a prescindere un difetto. Non ci va mai bene un caz*o. E tutti quelli che dicono “era meglio con i Maneskin”, probabilmente sono gli stessi che prima criticavano la band. Dobbiamo sempre trovare un difetto. E non aggiungiamo “anche quando non c’è”, perché che è scontato che una canzone possa piacere o non piacere. Quello che non è affatto scontato oggi, e il non provare ad andare oltre a quello che conosciamo. Soprattutto, quello che sembra abbastanza certo è che Damiano David nei suoi panni da cantante solista ci stia bene, tanto da aver già pubblicato due singoli e averne spoilerati tre durante la sua prima esibizione live da solo. Saremo sempre in tempo a dire che questa virata solitaria non ci piace, ma per il momento non è così.