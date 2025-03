Davvero Lady Gaga ha plagiato il logo "Mayhem" di Lost International? La somiglianza c'è, ma basta per chiedere 100 milioni di dollari? E c'è un precedente legato al copyright...

Tutto questo è stato avallato anche da un precedente: nel 2013, l’artista francese Orlan aveva accusato Gaga per una sua copertina, quella dell’album Born This Way, e per il relativo video musicale. Orlan sosteneva che l’uso di protesi sul corpo e alcune immagini evocative del suo lavoro costituissero una violazione dei suoi diritti d’autore. Tuttavia, sia in primo grado che in appello, i giudici francesi hanno respinto le sue richieste, sottolineando che le somiglianze erano minime e che le opere non erano della stessa natura. Risultato: Orlan è stata condannata a risarcire Gaga e le sue case discografiche per le spese legali. Andrà così anche questa volta, o Lady Gaga dovrà ricorrere alla sua Pokerface? Ecco la dichiarazione dell’avvocato di Gaga, Orin Snyder, a People: “Mayhem di Lady Gaga è salito al primo posto e ha infranto i record, a dimostrazione del suo talento ineguagliabile e del suo impatto globale. È deludente, ma non sorprendente, che qualcuno stia ora tentando di capitalizzare il suo successo con una causa infondata sul nome Mayhem. Questo non è altro che un abuso opportunistico e infondato del sistema legale". Non possiamo però negare, a confronto, l’effettiva somiglianza tra i due font utilizzati e l’estetica generale del tutto. Qui si potrebbero valutare due opzioni: un’ispirazione lecitamente dichiarata o vera e propria appropriazione indebita di proprietà intellettuale e diritto d’autore? Quando una citazione è giustificata rispetto all’ispirazione di una fonte (che ovviamente va citata) è possibile. Ma in questo caso sembra che le cose siano più serie del previsto. Infatti, Lost International ha intentato causa contro Lady Gaga, accusandola di violare in modo illecito i diritti sul logo Mayhem. Secondo la denuncia ottenuta da People, l’azienda afferma di aver utilizzato il marchio dal 1986 su attrezzature da surf, abbigliamento e video legati al surf, poiché Mayhem è il soprannome del co-fondatore Matt Biolos. In coincidenza con l’uscita del nuovo album, Gaga ha iniziato a vendere sul suo sito magliette, felpe e altri articoli con il design Mayhem. “È probabile che le azioni di Lady Gaga inducano il pubblico a concludere che i suoi beni provengano o siano autorizzati da Lost, il che danneggerà sia Lost che il pubblico”, afferma la denuncia. “Lost non ha alcun controllo sulla qualità dei beni venduti da Lady Gaga e, a causa della fonte di confusione causata da Lady Gaga, Lost ha perso il controllo sulla sua preziosa reputazione". Lost International ha richiesto un processo con giuria, sostenendo di aver inviato un avviso legale al team di Lady Gaga, che sarebbe stato ignorato (ci ricorda quasi Balocco vs. Ferragni, questa dinamica). L’album della cantante, famosa per Abracadabra, ha raggiunto la vetta della Billboard 200 al momento del debutto e ora Gaga si prepara per il tour The Mayhem Ball, che toccherà 32 città in Europa e Nord America fino a novembre. A questo punto anche Lady Gaga ha rilasciato una dichiarazione a ELLE: “Mayhem riguarda il seguire il tuo caos in qualsiasi angolo della tua vita ti porti. E in questo modo, si trattava di seguire le canzoni. Scrivere così tante canzoni come ho fatto per questo album è stato un lavoro di amore totale. E poi devi solo essere molto spietato alla fine". Lady Gaga è ufficialmente accusata da Lost International di violazione dei diritti di proprietà intellettuale e di diritto d’autore, in particolare per l’uso non autorizzato del logo Mayhem. Secondo la legge sul diritto d’autore (Legge 633/1941 in Italia e il Copyright Act negli Stati Uniti), un logo registrato è protetto come opera dell’ingegno, e qualsiasi riproduzione non autorizzata può essere considerata una violazione. Lost sostiene che la grafica utilizzata da Gaga per il suo album e merchandising sia “quasi identica” al loro logo, causando confusione tra i consumatori e danneggiando il loro marchio. In questo caso, la violazione dei diritti d’autore può comportare sia danni economici che danni alla reputazione. La diffida non rispettata da Gaga potrebbe inoltre aggravare la situazione, portando a una richiesta di risarcimento per la perdita di controllo sul marchio e il danno reputazionale subito da Lost. Se accolta, la causa potrebbe comportare ordini restrittivi, risarcimenti danni e il ritiro delle merci in violazione. Insomma, un bel danno d’immagine per un’artista che ha fatto del suo stile un’icona, e che si è sempre distinta per originalità e innovazione provocatoria. Vedremo che impatto avrà questo sul tour e aspettiamo aggiornamenti sul caso e sulle sentenze del tribunale, che potrebbero stupirci... e far sparire il merchandising con un Abracadabra.