De Sade e De Martino, Belen e l’Essere Supremo: ecco perché gli scambisti sono l’unico esempio di morale libera

D'altronde ci si adatta a qualsiasi cosa, se il contesto lo richiede, andando a discapito della ricerca del piacere, della vera giustizia, della verità in generale, e spesso ci si dimentica del fatto che il dominio è sempre un tipo di relazione, un'azione dell'uomo sull'uomo. Infatti, il cittadino primo console, una volta che ebbe finito di whatsappare con Laplace, divenne ben presto, e in maniera del tutto naturale, Imperatore. Patriarcato, femminicidio, corna di Belen: tutto è collegato allo schema del monismo, che a sua volta manda in mona -come si dice in Veneto- ogni altra possibile idea di mondo, la quale potrebbe essere fondata su princìpi ben più performanti dal punto di vista societario, da discutere e capire insieme, tutti quanti, come la giustizia, l'uguaglianza, la libertà. Come diceva Ludwig Feuerbach nella sua monografia su Pierre Bayle, il filosofo libertino che per primo teorizzò la moralità di una società atea, concepire l'etica autonomamente è "un santo compito dell'umanità; tutte le altre rappresentazioni teologiche la deturpano, la sfigurano, la oscurano". Il punto nevralgico del problema è proprio qui. Quello che facciamo, decidiamo di farlo in base a un obbligo che ci siamo autoimposti, ma finché questo imperativo morale rimane all'ombra, preimpostata, di un dettame, di un ordine proveniente da un soggetto esterno, non ci sarà mai un'etica concretamente efficace per l'individuo, in quanto tale. In fondo, c'è già il volere del dio in questione che può giustificare ogni genere di azione. Sia come comandamento, sia come trasgressione, tanto sono due facce della stessa medaglia. Lo stigma sulle corna non è altro che l'eterno ritorno del potere temporale che si abbatte sulla corporalità di ciò che dovrebbe essere, in maniera veramente propria e propriamente vera, chiamato amore. Togliendo la fisica dall'amore, ci va un attimo prima che si trasformi in a-morale, quindi in moralismo. L'idealizzazione dell'amore passa naturalmente nella monogamia, la quale si svela nella sua natura di istituzione ideologica che, da un lato, nasconde la sua funzione di controllo sociale, attraverso la morale, e dall'altro giustifica ogni genere di violenza. A livello di principio, ovviamente. Ci sono altrettanti argomenti validi a favore della monogamia, finché la si consideri come una scelta e non come un comandamento, ed è in questa ottica di obbligo che gli scambisti occupano una posizione di rilievo nel campo della dignità morale. Viviamo l'epoca della dialettica tra stigma e diritto, ma non c'è ancora un attivismo nei confronti di chi frequenta locali e siti web che sono una sorta di zona buia della società, se non un ghetto vero e proprio. La vita monogamicamente condotta di chi fa scambi di coppia è un esempio di libertà pubblicamente condannata che è impossibile da rintracciare nel dibattito contemporaneo. Gli scambisti vivono la monogamia in una maniera che esclude le corna a priori, rendendole reciprocamente evidenti, volute, desiderate. Per farlo, però, devono nascondersi dal resto della società. Gli scambisti annullano le corna facendo le corna al mondo. Per usare un aforisma tecnicamente filosofico, potremmo dire che la verità va cercata nei paradossi. La caratteristica principale che contraddistingue le corna, infatti, è la loro natura di segreto. Senza il segreto, e senza la monogamia, non avrebbe senso parlare di tradimento. Ora, siccome la monogamia è la regola imposta alla società, e dalla società, anche chi non vorrebbe nascondere un rapporto extraconiugale si trova in qualche modo costretto a farlo. Così, chi fa scambio di coppia, deve nascondere il fatto che non nasconde nulla alla propria amata, né lei a lui, perché risulterebbe inaccettabile in un contesto pubblico in cui le corna si sono sempre fatte, ma di nascosto.