Astorri (Rai Radio 2): “Musica sempre uguale e canali in crisi? Balle”. E su Spotify e il mercato discografico…

Due luglio 1897, Londra concede a Guglielmo Marconi il brevetto per il primo sistema radiofonico. Anno 2023, la radio è ancora qui dopo aver navigato qualsiasi mare e resistito a qualsiasi burrasca. Ancora oggi dici radio e un possibile confronto è dietro l’angolo. Qualche settimana fa, ospite a Tintoria, stand-up comedy teatrale condotta da Daniele Tinti e Stefano Rapone, Linus ha dichiarato: “L’unica vera minaccia, per la radio, è quella delle piattaforme di streaming musicale. Alla domanda “Se tu ascolti la radio per la musica, perché devi ascoltare la radio?”, ha poi risposto: “Noi cerchiamo di dare alla gente quel perché, che è la personalità dei programmi e magari, nel nostro caso, il fatto che possiamo essere divertenti. Chi non capirà il cambiamento probabilmente farà molta fatica nei prossimi anni”. Un’osservazione che ha spinto Marco Stanzani, storico manager dei Lùnapop, nonché titolare dal 2002 di Red&Blue, agenzia musicale, ufficio stampa e promozione digitale nel settore discografico, a pubblicare su Facebook, lo scorso 22 novembre, un post abbastanza tosto sul rapporto (a suo avviso incrinato) fra radio e programmazione musicale. Una posizione forte, che abbiamo fatto commentare a Claudio Astorri, consulente radiofonico e professore del Master in Comunicazione musicale all'Università Cattolica di Milano, già station manager di Rtl 102.5 e Rds e, attualmente, consulente di direzione di Rai Radio 2.

Marco Stanzani, via social, prendendo spunto dalle parole di Linus, scrive: “La radio si è convinta di poter fare la differenza solo coi contenuti speakerati e si è servita della musica solo come veicolo per convincere gli ascoltatori a non cambiare canale prima che fosse riaperto il microfono. In quest’ottica non vi è stato più spazio per la musica emergente, ma solo per chi portava in dote un cospicuo quoziente di notorietà o, ancora meglio, uno stuolo di follower (...) Questo ha determinato una programmazione uniformata a pochi titoli che attraverso la radio sono divenuti hit (...), ma ha contribuito ad occludere ogni velleità di programmazione su titoli che, pur risultando meritevoli anche per voce degli stessi capi programmazione, non 'verranno suonati' perché magari mancano quei requisiti di notorietà”. Cosa ne pensa?

Stanzani è un discografico: vuole che le radio programmino ciò che piace a lui. Se non lo fanno, per lui la radio non esiste. La sua è una posizione ampiamente nota e con lui ho già avuto modo di polemizzare in passato. Vorrei ricordargli che le radio versano ogni anno più del 5% del loro fatturato alla discografia, molto più di quanto faccia Spotify. Considerando ciò di cui si occupa, non so quanto gli convenga prendersela con le radio.

Stanzani sostiene anche che le radio non siano più un buon veicolo per promuovere musica. Dice: “Se io scrivo la nuova Imagine e Tiziano Ferro pubblica una brutta canzone, le radio programmeranno Tiziano per i motivi di cui sopra (i requisiti di notorietà, nda). Pertanto, se i nuovi Lùnapop che portammo al successo partendo dalla radio, uscissero ora, si renderebbe necessaria una strategia molto differente”.

La risposta è in un’analisi da me condotta. Intanto diciamo che la radio, a differenza di Spotify, è un essere vivente. La voce che ci parla, la redazione, gli ospiti creano un mondo live distantissimo da Spotify. Questo è un vantaggio che anche Linus ha ben presente. La radio non è un elettrodomestico, bensì la somma di tutti gli ascolti di tutte le stazioni, un gigantesco universo di relazioni. Nella mia analisi di Format Lab si può notare, in base a sesso ed età, come cambiano i gusti e le scelte delle persone. Vediamo varie categorie di stazioni radiofoniche: le stazioni dance/rhythmic, le contemporary hit radio, le radio rock, le personality radio (di cui fa parte Radio Deejay, brand fortissimo per una stazione che ha nella conduzione il suo drive principale), le radio vintage, le adult contemporary e così via. Voglio vedere come fa Stanzani a promuovere un pezzo rock, per esempio, senza destinarlo a una radio rock (e non parlo solo di Virgin o Radiofreccia). Perché le radio non sono solo i grandi brand. Prendiamo Mitology, una radio toscana che fa 175mila spettatori al giorno. Della radio si può raccontare ciò che si vuole, ma la realtà è che quasi ad ogni persona ne corrisponde una.

Di questo dovrebbero solo gioire i discografici…

Il fatto è che questo il pubblico lo sa, ma i discografici no, e infatti un pezzo lo propongono, indistintamente, a tutte le radio come se fosse un vestito per ogni stagione. Il pubblico invece è ben consapevole di quale sia il tipo di rapporto che lo lega alla “sua” radio. Il formato che oggi forse rischia di più è quello delle contemporary hit radio, che più di altre stentano ad offrire qualcosa di diverso rispetto a Spotify. Sulle radio rock, invece, per fare un esempio, la musica è narrata. In quel caso la radio fa un’opera di informazione musicale che lo streaming si sogna. Ringo ogni giorno la musica te la racconta, te la fa vivere, ti dà una sensazione di esplorazione che le playlist non sono assolutamente in grado di proporre. E poi, davvero, possiamo ancora dire, nel 2023, che la musica per radio “è tutta uguale”? Che abbiamo a che fare con una “programmazione uniformata a pochi titoli”?