E se avessero ragione i negazionisti (almeno su qualche cosa)?

In questo Giuseppe Cruciani ha imbastito una crociata. Come disse alla conferenza della famiglia: nonostante non sia d’accordo con le vostre opinioni, mi batterei fino alla fine perché possiate esprimerle. Sembra un gesto da poco, ma è immenso. I negazionisti sono tra noi, ma pagano le tasse, hanno diritto di voto, mandano i figli a scuola. Non possono essere interpellati solo per obbedire o per essere gettati in pasto ai media. E poi, a ghettizzare chi non la pensa come gli altri, non è mai finita bene. Quindi meglio studiarli. Meglio studiare questa situazione disarmante. Con il libro di Fabrizio Gatti, L'infinito errore - la storia di una pandemia che si doveva evitare, appena uscito per La Nave di Teseo, con quello di Michele Ainis, Disordini (sempre La Nave di Teseo), con quello di Marco D'Eramo per Feltrinelli, Dominio. Studiate, studiate, studiate, verrebbe da dire. Anche i negazionisti, quindi, Certo i negazionisti hanno dei lati molto criticabili: dalle teorie del 5G iniettato coi vaccini o lo sterminio di massa programmato dalle élites per ucciderci col Covid (in realtà è più probabile che il mercato abbia bisogno di acquirenti che di morti), fino a ipotizzare complotti angoscianti e privi di fondamenta. Ma non sono tutti così. C’è semplicemente chi se la fa sotto a iniettarsi un vaccino. La loro colpa? Non credere alla versione ufficiale della scienza. Però è anche vero che non esiste una sola scienza. Che il mondo scientifico stesso è diviso sui vaccini, così come sui dati, sulla pandemia, su tutto. Questa divisione è il motore dialettico che rende possibile il progresso scientifico.