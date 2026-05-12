Ernia spinge e non solo il passeggino. Arriva “Lewandowski XI”, che è una hit pure senza ritornelli

Tecnica, flow e corso di scrittura gratis. “Più voi scrivete, più noi lo facciamo. Mentre spingo il passeggino”. E alzi la mano chi aveva pensato che Ernia si sarebbe addolcito con la paternità. O chi aveva creduto che dopo Buonanotte, il duca di Milano sarebbe passato al livello successivo: quello del cantante pop, un po’ Superclassico.

E invece no. Ernia torna con le barre pesanti e dimostra che può fare sia l’uno che l’altro e che può farlo bene. Però noi amanti del rap, di questo Lewandowski XI ne avevamo bisogno un po’ di più. Qui Ernia si dimostra un adulto, ma mai abbastanza da smettere di essere competitivo. Nelle sue rime c’è la fame di chi ha appena iniziato e il tono serafico di chi non ha bisogno di urlare per stabilire chi comanda. 2:58 di sole rime e diversi cambi di flow al grido di “Bro, un po’ più veloce”.

Ma il punto forte di Ernia è la capacità di alternare ego rap e fragilità personale. Nei suoi dischi convivono relazioni tossiche, ambizione e senso di inadeguatezza. È questo equilibrio ad avergli permesso di uscire dalla nicchia rap senza trasformarsi in un semplice artista pop, nonostante i successi mainstream.

Oggi Ernia occupa uno spazio raro nella musica italiana: quello dell’artista che piace sia a chi cerca tecnica sia a chi vuole emotività. E in un’epoca in cui molti rapper sembrano rincorrere il personaggio, lui continua a vincere soprattutto con la scrittura. Nel rap italiano ormai - salvo poche eccezioni - si copiano l’uno con l’altro e quando non sanno più chi copiare, scopiazzano il rap internazionale, come dice lo stesso Ernia nel freestyle uscito stanotte. E, per citarlo proprio in Lewandowski XI: “La regola in Italia è ruba, compra, corrompi”.

Proprio per questo, un prodotto originale come quello che fa Ernia va celebrato. E allora viva Lewandowski. E noi speriamo di non smettere mai di contarli.