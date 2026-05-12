Ma che fenomeno è Carlo Amleto? Dal "GialappaShow" alle ospitate di "Amici 25", abbiamo trovato il nuovo show man della televisione italiana

Non che non avessimo visto arrivare Carlo Amleto, è solo che ora anche la De Filippi gli ha dato la sua benedizione, sdoganandolo da protagonista assoluto al suo pubblico. Concorrente alla sesta edizione di LOL, nel cast del GialappaShow, eccolo lì il comico che ha dedicato il nome d'arte al nonno appassionato di teatro shakespeariano: a dirla tutta, definirlo "comico" forse non è nemmeno esatto. Perché sul palco, lui può fare tutto: suonare il pianoforte, ballare, cantare la "canzone Trittaralla", condurre un tg, monologare e fondere tutto in una performance che, a volerla spiegare, sarebbe pressoché impossibile. Eppure un senso ce l'ha, eccome se ce l'ha; solo che Carlo Amleto Giammusso va seguito nel suo mondo, il patto con lo spettatore è chiaro. Lui costruisce un universo narrativo in cui tutto si mischia, il pubblico si lascia trascinare nel nonsense, senza necessariamente pretendere di dare un ordine allo show a cui sta assistendo.

Carlo Amleto non è un monologhista né un imitatore puro; è piuttosto uno showman completo che, chissà, con il giusto percorso professionale, potrebbe anche aspirare al trono di Fiorello, con cui condivide le origini sicule. O quantomeno diventare il prossimo personaggio che tutti vogliono perché, come gli ha detto pure la De Filippi, è un talento incredibile.