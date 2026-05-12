Ma che fenomeno è Carlo Amleto? Dal "GialappaShow" alle ospitate di "Amici 25", abbiamo trovato il nuovo show man della televisione italiana

La venticinquesima edizione di Amici sta arrivando alla finale senza colpo ferire: le solite discussioni tra i professori, il segmento di Alessandro Cattelan nel mezzo di puntata senza motivo, gli allievi divenuti più un intermezzo piacevole che non i protagonisti dello show. Persino Lorenzo Salvettti, fenomeno 16enne nell' X Factor di due anni fa, ne sta uscendo senza attirare particolarmente l'attenzione del pubblico. L'edizione in corso di Amici dunque, non brilla: eppure un vincitore ce l'ha già, solo che non canta né balla. Il vero vincitore di Amici 25 infatti, è uno solo: Carlo Amleto.
Un talento raro che, non a caso, Maria De Filippi ha già puntato: il comico è stato ospite per due puntate dello show, rispettivamente nella quinta e settima, con tanti complimenti da parte della conduttrice.
Non che non avessimo visto arrivare Carlo Amleto, è solo che ora anche la De Filippi gli ha dato la sua benedizione, sdoganandolo da protagonista assoluto al suo pubblico. Concorrente alla sesta edizione di LOL, nel cast del GialappaShow, eccolo lì il comico che ha dedicato il nome d'arte al nonno appassionato di teatro shakespeariano: a dirla tutta, definirlo "comico" forse non è nemmeno esatto. Perché sul palco, lui può fare tutto: suonare il pianoforte, ballare, cantare la "canzone Trittaralla", condurre un tg, monologare e fondere tutto in una performance che, a volerla spiegare, sarebbe pressoché impossibile. Eppure un senso ce l'ha, eccome se ce l'ha; solo che Carlo Amleto Giammusso va seguito nel suo mondo, il patto con lo spettatore è chiaro. Lui costruisce un universo narrativo in cui tutto si mischia, il pubblico si lascia trascinare nel nonsense, senza necessariamente pretendere di dare un ordine allo show a cui sta assistendo.
Carlo Amleto non è un monologhista né un imitatore puro; è piuttosto uno showman completo che, chissà, con il giusto percorso professionale, potrebbe anche aspirare al trono di Fiorello, con cui condivide le origini sicule. O quantomeno diventare il prossimo personaggio che tutti vogliono perché, come gli ha detto pure la De Filippi, è un talento incredibile.
Studi di pianoforte jazz e recitazione in curriculum, Carlo Amleto ha esordito nel 2022 a Zelig con la sue personalissima parodia di un tg in musica, per poi prendere parte a Bar Stella di Stefano De Martino, insieme ai colleghi del collettivo Contenuti Zero. Da qui, parte definitivamente la carriera televisiva, passando dal talent show di LOL, da Splendida Cornice e Stasera Tutto è Possibile fino al GialappaShow.
Con i suoi virtuosismi e una cifra comica che sembra arrivare da un mondo immaginifico, ora ha aggiunto al curriculum anche le benedizione mariana. E se finora non ci avevamo ancora fatto troppo caso, adesso non abbiamo più scuse.