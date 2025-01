Grande Fratello, è rivolta social: “Ripescate Helena Prestes o boicottiamo il reality di Signorini”. La sua eliminazione c’entra con gli ascolti flop? No, cari fan, perché…

Allora, Helena Prestes. Se siete a digiuno di Grande Fratello forse avrete sentito parlare di lei per il famigerato lancio del bollitore. Sì, è stata lei a scagliarlo al culmine di una lite con l’ex voce dei Gazosa, Jessica Morlacchi. Una scena che l’ha spedita, insieme a quell’altra e alla ex Non è la Rai coi pugni nelle mani Ilaria Galassi, in nomination d’ufficio come provvedimento disciplinare. Il pubblico, ma serpeggia insistente l’ipotesi di brogli al televoto, l’ha voluta fuori dalla Casa preferendole la cafonissima ex velina Shaila Gatta. E a quanto pare gli italiani possono tollerare tutto: paghe da fame, tasse mannare, politici pluri-indagati per i peggiori misfatti, giornalisti rapiti o imbavagliati in terre straniere. Ma non che il loro concorrente del cuore possa uscire dal ‘Grande Fratello’, non scherziamo, sia mai. Su X, culla di ogni fandom fuori di melone, circolano foto create con l’intelligenza (chiamiamola così) artificiale che mostrano rivoltosi in piazza all over the world, da Londra a New York, contro l’ingiustizia subita da Helena Prestes, si mormora che nel pomeriggio di ieri, domenica 19 gennaio, un nutrito gruppo di Masaniello e altri animali fantastici si sia realmente riunito nella capitale britannica per un sit-in di protesta della durata di tre ore buone. Manca solo la fiaccolata, ma arriverà. Sappiamo di poterci rendere ancora più imbarazzanti di così come sappiamo che non mancheremo certo di farlo. Intanto, corre voce che il Grande Fratello stia valutando un possibile ripescaggio di Helena perché sarebbe terrorizzato da tutte queste persone furiose.