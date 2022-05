Il Concertone del primo maggio 2022 è solo un Festivalbar che non ce l'ha fatta

Un tempo, quando la musica generava ancora economie reali, cioè si vendevano oggetti che producevano guadagni, il Festival di Sanremo era un luogo per gente che, fuori da quel contenitore, presumibilmente avrebbe avuto una vita complicata. Per intendersi, chi stazionava di suo in classifica, in genere, a Sanremo non ci andava, se non come ospite, e se mai decideva di andarci lo faceva come gesto naif, in cambio di rassicuranti garanzie di facili vittorie. Nulla di illecito, attenzione, più una qualche forma di tutela. Invito un BIG vero e non gli contrappongo nessuno in grado di scalfirne la vittoria, e se mai poi ci fosse un vero outsider, beh, amen, voce di popolo voce di Dio. Non succedeva quasi mai, infatti a Sanremo ci andavano sempre i soliti, alternandosi con attenzione, per altro, proprio per non pestarsi i piedi a vicenda. L'Eurovision, non serve sottolinearlo, era guardato da tutti come il circo trash che tuttora è, una cosa di cui ridere tra amici, di quelle che i giovani definiscono cringe.

Il Concertone del Primo Maggio, invece, e chiaramente visto che siamo subito dopo l’ennesima edizione è di quello che finirò a parlare più diffusamente, era un mondo a parte. Ci andavano artisti da Concertone del Primo Maggio, Elio e le Storie Tese ci ha fatto su un bel brano, e entrare in quel giro, faccio un esempio, per uno di quelli che solitamente andava a Sanremo era impresa impossibile, oltre che suicida. Nel senso, perché mai uno che ambiva al Festival avrebbe dovuto andare in piazza al Concertone dei Sindacati, con la gente che balla brani balcanici manco fossimo in un film di Kusturica, la bandiera dei quattro mori a sventolare da qualche parte? Meglio restare ognuno nel proprio orticello, del resto a Sanremo non si sarebbero mai sognati di chiamare la Bandabardò o i Modena City Ramblers, non scherziamo.