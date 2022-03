Il fotoreporter Baldelli: “Dall’Ucraina foto di guerra tutte uguali. E l’assedio di Kiev mi ricorda Sarajevo”

Raccontare una guerra è diverso da una manifestazione in piazza, dove per un influencer è più facile muoversi. Magari, per un fotografo, in guerra c’è un ambiente completamente diverso e dimostra di avere più dimestichezza nel saper costruire una narrazione. In questo senso come reputi il rapporto odierno fra creator, influencer e fotoreporter?

Esatto, c’è una gran differenza fra chi è un professionista e chi è un improvvisato. Adesso, secondo me, per fare questo lavoro spendi molto meno rispetto ad anni fa. La macchina fotografica oggi la sanno utilizzare tutti. Certo la tecnica è importante, ma non è fondamentale, quindi oggi fare una foto è più semplice. L’editoria non gode di ottima salute e questo lo sappiamo, ma il fotogiornalismo non è morto, tutt’altro: è vivo eccome. Infatti vedo molta gente che va in Ucraina a cercare il colpaccio. Vado là, faccio la foto, partecipo ai concorsi e vinco. Ma credo che così, secondo il mio parere, venga meno un po’ l’etica. Il giornalista non deve mai essere protagonista della storia, non si può mettere la storia in secondo piano. Lei deve essere sempre in evidenza.

Insomma si cerca un po’ di fare carriera anche così…

Bisogna sottolineare una grande differenza e un importante "concorrente" rispetto a prima: i social. Magari un collega che sta seguendo la storia, si trova foto dello stesso argomento sui social, foto realizzate o da altri colleghi che le pubblicano per promuovere il loro articolo o realizzate dalla stessa popolazione. Perché oggi tutti hanno un cellulare e mettono online video e foto. Sai ci sono gli scatti di un fotografo greco di France Press che sta facendo un ottimo lavoro, un bellissimo racconto, che sono bellissime. Però ecco, le foto che vedo arrivare da Leopoli, delle persone in treno, sono tutte uguali. O meglio, non sono niente di straordinario a livello visivo. Si parla di quattromila morti: ma quante foto di morti abbiamo visto? A parte la foto di un padre che piangeva su una barella macchiata di sangue, non ho visto la narrazione della morte. Purtroppo credo che il problema sia della censura che non permette di pubblicare certe cose. Poi ti dico: massimo rispetto per i colleghi che sono lì e si stanno facendo veramente il culo. Sarà interessante anche raccontare quello che verrà dopo la fase della guerra.

Secondo te adesso che la guerra si trova in Europa pensi ci sia paura da parte degli addetti ai lavori?

No, non credo che ci sia un problema di paura. Sei tutelato e protetto, o almeno molto più tutelato in Ucraina che in Siria. Ho visto molta più paura quando il 15 agosto scorso i talebani hanno preso Kabul e i giornalisti italiani sono andati via. Ma come? Tutti vorrebbero andare lì e voi andate? Pensa che Andrea Nicastro (inviato del Corriere della Sera, ndr) è rimasto a Mariupol finché ha potuto, seguendo tutti gli aggiornamenti, ed è andato via solo quando lo hanno forzato. Come dicevamo prima c’è un’attenzione forte in questo momento per l’Ucraina da parte dell’Onu, dell’Unione Europea, quindi sei abbastanza protetto. Solo mi domando che cosa puoi fare visto che con il coprifuoco e le regole che ci sono non puoi andare in giro. Vedo che le storie si ripetono un po’.