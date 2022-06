Dal blues delle origini, con allegata tournée estiva in giro per l'Italia, "Io in blues", alle vette del pop, con annessi successi, fino all’inedita opera rock. In trent'anni di carriera Irene Grandi ha dimostrato eccome di saper cambiare pelle, abituando pubblico e critica a continue sperimentazioni, puntando su collaborazioni storiche (da Vasco Rossi a Pino Daniele, per citarne solamente due), e altre più sorprendenti. Come il prossimo progetto firmato da Stewart Copeland, batterista e fondatore dei Police, vera e propria leggenda del rock.

E la nostra chiacchierata comincia proprio dalle genesi di quest'opera, "The Witches Seed" (coi brani di Chrissie Hynde dei Pretenders), in cui la cantautrice toscana riveste il ruolo di protagonista, con un debutto in prima mondiale previsto per il 22 e 23 luglio nel teatro di pietra di Tones Teatro Natura a Crevoladossola, in Val d’Ossola, ai piedi delle Alpi.

Ma alle storie di streghe e Inquisizione si amalgama ben presto la sua esperienza personale. "Ho sempre desiderato la libertà, per questo anch'io mi sento un pò una strega. Però nel lavoro, questo desiderio mi è costata caro...". E parlando d’indipendenza, e rapporti uomo-donna, ci addentriamo poi nel tema del catcalling, esaltato dalla Falchi. "Mi dà fastidio anche la gente che chiama ad alta voce, figuriamoci il resto...", fa sapere. "Ma la Falchi non è mica un'educatrice!", chiosa. E ancora, un duro affondo ai talent, "fenomeni da baraccone", e alla discografia attuale. E poi commenti sui Måneskin, amore, passionalità e politica...