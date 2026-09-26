Intervista al Fantasy Researcher Diego Cusano che debutta in tv con “Fluxus” su Sky Arte: “Voglio raccontare il backstage di chi crea per davvero. L’IA nell’arte? Ero scettico, ma se c’è un’idea può essere utile”

Ti definisci da sempre un “Fantasy Researcher” anziché semplicemente illustratore o grafico. In cosa consiste concretamente questo “ricercare la fantasia”?

La ricerca della fantasia consiste nel guardare, non con il solito punto di vista, ma cercando di allargare la nostra visione e il nostro punto di vista su un oggetto. Io non mi definisco illustratore o altro perché non mi piacciono le etichette: oggi ci sono tante persone che non avendo fatto un percorso solido si definiscono artisti, quindi volevo differenziarmi dalla massa.

Com’è nato Fluxus?

Dopo l’Accademia delle Belle Arti ho iniziato a creare delle illustrazioni e questo percorso mi ha portato a pensare a Fluxus, che ho ideato sette anni fa, quando nei miei social cercavo di far conoscere illustratori, scultori ecc. Ma non quelli che abbiamo studiato a scuola durante l’ora di storia dell’arte, bensì quelli surrealisti e contemporanei. Così facendo ho visto che le persone interagivano e c’erano feedback positivi. Grazie a questa visibilità sui social, sono stato contattato per fare un blog scritto, ma io nella scrittura non mi ritengo particolarmente ferrato. Non sono bravo a raccontare a parole. Poi mi avevano proposto anche un podcast su Spotify e ho rifiutato perché l’arte bisogna anche osservarla. Dopo di che, tre anni fa alle tre di notte, un produttore di Loft Produzioni - che ha prodotto la prima stagione di Belve, Accordi e Disaccordi sul Nove e diversi documentari Rai - mi ha messo un like. Io sono sempre molto curioso di sapere chi sono i miei follower, quindi sono andato a vedere chi ci fosse dietro quel like e ho deciso di mandargli un messaggio in direct per parlargli del progetto Fluxus - che avevo scritto già da un po’ -, così ci siamo sentiti.

Qual è stata l’idea che ti ha portato a tradurre questo linguaggio visivo così immediato e conciso, prima in “formato social” e poi nei tempi e nella narrazione della televisione?

Mi sono accorto che sui social ci sono tanti influencer, creator che spiegano la politica, foodblogger ecc. Ma esistono anche altre figure che vengono raccontate meno e sono i designer, i costumisti, gli illustratori. Stranamente all’estero sono più conosciuti, mentre in Italia si conoscono più quelli stranieri. Io faccio questo lavoro da quindici anni, ma le collaborazioni più importanti sono sempre nate con l’estero. Volevo creare qualcosa che potesse far capire alle persone che esistono anche altri professionisti del settore italiani. Ho iniziato quindi a stendere delle puntate insieme a Maria Romana Casiraghi che è la coautrice. Abbiamo iniziato a pensare ad alcuni ospiti, perché questo è il mio esordio in televisione, non ne avevo mai fatta prima. Volevo comunicare cosa si cela dietro l’opera finale. Fluxus nasce per raccontare proprio il backstage del proprio percorso artistico.