Jago è tra gli artisti contemporanei più affermati a livello internazionale nonché tra i più influenti sui social. Dunque è davvero uno dei più validi in circolazione o piuttosto il migliore a vendere la sua immagine?

Le case naturali delle opere d'arte, nella storia dell'arte, sono sempre state - accademicamente e universitariamente - le chiese. Nel tempo, però, le opere d'arte sono passate da una dimensione di inclusività concreta (dalle chiese ai musei, fino alla street art) a una dimensione eterea, che è quella di internet. Oggi, quindi, artisti come Jago si collocano in questo passaggio di dimensione di rilascio della materia artistica, per cui le loro opere si posizionano sia in luoghi concreti - tant'è che colloca spesso le sue opere in città vere e proprie - ma nella stessa maniera le rilascia anche, nel loro processo produttivo e anche di visibilità, nel mondo di internet, un posto che non può non essere tenuto in considerazione al giorno d'oggi, dimensione fatta di mero business, ma anche di approdo inevitabile.

E' definito il nuovo Michelangelo (il genio del Rinascimento italiano ndr). Un paragone forzato ma sostenuto da Jago in persona. Presunzione o ambizione?

Questa è una questione delicata da affrontare, siamo in un mondo, come intuito dal film American beauty, in cui per avere un'immagine di successo devi rilasciare un'immagine di successo. Insomma, "siamo in un Paese in cui per farsi prendere sul serio bisogna prendersi sul serio", per citare Paolo Sorrentino (La grande bellezza ndr). In fondo anche questa è una modalità comunicativa. Certo, definirlo il nuovo Michelangelo mi sembra esagerato, ma questo potrà sostenerlo solamente il tempo. Il tempo infatti è l'unico giudice di verità, solo il tempo quindi sancirà ciò che è arte e ciò che è truffa, ossia ciò che è dimenticabile e ciò che è irrilevante. Quindi ciò che è Michelangelo e ciò che Michelangelo non è.